Gold zeigt Stärke – der Rücksetzer könnte die letzte Chance vor dem nächsten Ausbruch sein

Der Goldfuture an der COMEX konnte sich in dieser Woche trotz eines heftigen Abverkaufs am Donnerstag und Freitag bemerkenswert gut behaupten. Mit einem Wochenplus von +1,92 % und einem Schlusskurs von 4.084,4 USD je Unze bleibt der strukturelle Aufwärtstrend klar intakt. Noch am Donnerstag erreichte der Future ein neues Wochenhoch bei 4.250 USD, bevor die hawkishen Kommentare mehrerer Fed-Mitglieder und ein globaler Risk-Off-Move für eine abrupte Korrektur sorgten.







Der Rücksetzer war dabei weniger ein Ausdruck veränderter Fundamentaldaten, sondern das Ergebnis breiterer Marktmechaniken. Der längste Government Shutdown der US-Geschichte hat eine massive Datenlücke hinterlassen, die Marktteilnehmer wie Fed-Beobachter gleichermaßen im Blindflug zurückließ. Nun, da das Government wieder geöffnet ist, rechnen Händler damit, dass verzögerte Daten ab kommender Woche für erhöhte Volatilität sorgen. Gleichzeitig wurde die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember von 64 % auf rund 50 % zurückgenommen – ein typischer Belastungsfaktor für ein unverzinstes Asset wie Gold.







Trotzdem zeigte sich Gold robust. Der Markt reagierte deutlich weniger empfindlich auf die hawkishen Fed-Signale als viele erwartet hatten – ein Hinweis darauf, dass strukturelle Nachfrage weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Zentralbankkäufe, Käufe zur Absicherung gegen fiskalische Risiken und die hohe Nachfrage aus dem Investmentsegment bleiben wesentliche Stützen. Auch bemerkenswert: Während Aktien weltweit stark unter Druck gerieten, hielt sich Gold – ausgehend vom neuen Wochenhoch – deutlich besser als andere Assetklassen.







Charttechnisch bleibt Gold übergeordnet sauber konstruktiv. Der schnelle Rücksetzer verändert das positive Gesamtbild kaum. Entscheidend wird nun, ob sich Gold über der Zone um 4.050 USD stabilisieren kann. Gelingt das, öffnet sich erneut der Weg in Richtung der jüngsten Hochs. Auch saisonal steht Gold nun vor einer starken Phase: Die saisonale Aufwärtsbewegung beginnt typischerweise Anfang bis Mitte Dezember und hält häufig bis ins erste Quartal an – ein Muster, das in vielen Jahren mit kräftigen Anstiegen einherging.







Fazit:



Trotz eines späten Sell-Offs bleibt Gold in einer komfortablen Ausgangslage. Ein Wochenplus von fast 2 %, ein neues Hoch bei 4.250 USD und die anstehende saisonale Stärke sprechen für ein fortgesetztes konstruktives Umfeld. Ich halte es für realistisch, dass Gold bis Jahresende noch einmal deutlich anziehen kann – mit der Chance auf ein neues All-Time-High.

