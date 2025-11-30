Rio Tinto zieht an – ein breiter Rohstoffzyklus trifft auf einen Konzern in Transformation

Rio Tinto hat in der vergangenen Woche mit +2,55 % und einem Schlusskurs von 5,422 GBP erneut Stärke gezeigt. Die Aktie bewegt sich damit weiter in Richtung ihrer Jahreshochs und profitiert sowohl von der Erholung im Rohstoffsektor als auch von einer zunehmend klarer erkennbaren strategischen Neuausrichtung im Unternehmen. Während viele Minenwerte noch stark von Einzelrohstoffen abhängig sind, zeigt sich Rio Tinto robust diversifiziert und mit einer Pipeline ausgestattet, die über das aktuelle Zyklusniveau hinausreicht.







Besonders stabil bleibt die Leistung der Pilbara-Eisenerzdivision. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen mit 84,3 Mio. Tonnen verschiffter Menge ein konstantes Jahr-zu-Jahr-Niveau und gleichzeitig einen sequentiellen Anstieg, trotz Wartungsarbeiten und infrastruktureller Belastung. Gudai-Darri, das modernste automatisierte Minensystem der Gruppe, erreichte einen neuen Produktionsrekord mit einer Run-Rate von 51 Mio. Tonnen pro Jahr – ein Zeichen, dass die Kostenvorteile der Automatisierung zunehmend durchschlagen. Zwar erstellt Rio Tinto die Jahresprognose eher konservativ und verweist auf Zyklonrisiken und Genehmigungsprozesse, doch operativ liefert der Konzern eine bemerkenswerte Stabilität.







Wachstumstreiber bleibt jedoch der Kupferbereich. Der Hochlauf von Oyu Tolgoi in der Mongolei schreitet voran, und das Projekt dürfte 2026 zu einem der größten Kupferproduzenten weltweit aufsteigen. Für 2025 peilt Rio Tinto eine Produktion am oberen Ende der Spanne von 780–850 kt an – ein klarer Hinweis, dass die Investitionen der vergangenen Jahre beginnen, Erträge zu liefern. Kupfer bleibt für die Energiewende unverzichtbar, und Rio Tinto positioniert sich hier mit mehrjährigem Vorlauf.







Spannend bleibt die Lithiumstrategie. Mit der Übernahme von Arcadium Lithium besitzt Rio Tinto nun eine der größten globalen Lithiumressourcen. Die Frage ist, wie tief der neue CEO Simon Trott das Segment priorisieren wird. Während einige Projekte – wie das serbische Jadar-Projekt – bereits gestoppt wurden, ist ein kompletter Rückzug unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte Trott das Portfolio fokussieren, Kapital effizienter zuzuweisen und nur Projekte weiterzuführen, die strategisch und finanziell klar überzeugen. Gerade vor dem Hintergrund steigender westlicher Nachfrage nach sicheren Lithiumlieferketten könnte Rio Tinto mittelfristig zu einem bevorzugten Lieferanten werden.







Gleichzeitig läuft eine breitere strategische Überprüfung im gesamten Konzern. Verkäufe von Randaktivitäten, wie die geplante Veräußerung der Boron-Assets in Kalifornien oder die Überprüfung der kanadischen Eisenerz- und Titanbetriebe, deuten darauf hin, dass Trott das Portfolio strafft und den Fokus auf hochmargige Kernbereiche legt. Mit über 20 Projekten in Entwicklung und Aktivitäten in mehr als 30 Ländern ist die Straffung der Strukturen ein logischer Schritt.







Fazit:



Rio Tinto profitiert derzeit von einer Kombination aus solider operativer Performance, dynamischem Kupferwachstum und einer strategischen Neuausrichtung, die langfristig höheren Kapitalerträgen dienen dürfte. Die Aktie zeigt relative Stärke gegenüber vielen Wettbewerbern, und das aktuelle Niveau spiegelt zunehmend die Erwartung wider, dass Rio Tinto seine Rolle als globaler Rohstoffschwergewicht neu definiert. Für Anleger bleibt der Investment Case überzeugend: hohe Cash-Generierung, klare Wachstumspfeiler und ein Management, das bereit ist, das Portfolio konsequent zu optimieren.

