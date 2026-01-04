    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    Rio Tinto vor nächstem Ausbruch – Kupfer-Rückenwind bleibt intakt

    Rio Tinto blickt auf ein außergewöhnlich starkes Jahr zurück. Auf Jahresbasis liegt die Aktie über 25 % im Plus, getragen von der massiven Rallye am Kupfermarkt, strukturellen Angebotsengpässen und einer anhaltend hohen Nachfrage nach …

    Carsten Stork - Rio Tinto vor nächstem Ausbruch – Kupfer-Rückenwind bleibt intakt
    Foto: renditemanufaktur.de
    Rio Tinto blickt auf ein außergewöhnlich starkes Jahr zurück. Auf Jahresbasis liegt die Aktie über 25 % im Plus, getragen von der massiven Rallye am Kupfermarkt, strukturellen Angebotsengpässen und einer anhaltend hohen Nachfrage nach Industriemetallen. In der vergangenen Handelswoche legte die Aktie leicht um +0,08 % zu und schloss bei 5,986 GBP.

    Technisch bleibt das Bild konstruktiv. Im Wochenverlauf notierte Rio Tinto erneut kurzzeitig über der Marke von 6,00 GBP, konnte sich dort aber noch nicht nachhaltig festsetzen. Diese Zone fungiert aktuell als psychologisch wie charttechnisch relevante Widerstandsmarke. Angesichts der übergeordneten Trendstruktur wirkt es jedoch weniger wie eine Frage des „Ob“, sondern eher des „Wann“, bis dieser Bereich wieder überwunden wird.

    Fundamental erhält die Aktie weiter Unterstützung vom Kupfermarkt. Der Kupferpreis konnte 2025 um über 40% zulegen, getrieben von Angebotsstörungen, einem schwächeren US-Dollar sowie zunehmenden Käufen mit Blick auf Elektrifizierung, Energiewende und AI-getriebene Infrastrukturinvestitionen. Große Häuser wie Goldman Sachs sehen Kupfer auch für 2026 als bevorzugtes Industriemetall, mit entsprechend positiven Implikationen für integrierte Minenkonzerne wie Rio Tinto.

    Hinzu kommt die strategische Positionierung des Unternehmens: Rio Tinto gehört zu den globalen Schwergewichten im Kupfersektor und profitiert damit direkt von steigenden Preisen, ohne auf ein einzelnes Projekt oder eine Region beschränkt zu sein. Die breite Rohstoffbasis sorgt gleichzeitig für Stabilität in volatileren Marktphasen.

    Fazit:
    Rio Tinto zeigt sich zum Jahresauftakt stabil und trendkonform. Der kurzfristige Seitwärtsbereich knapp unter 6,00 GBP wirkt eher wie eine Konsolidierung nach einem starken Jahr als wie ein Top. Solange der Kupfermarkt unterstützt bleibt, spricht vieles dafür, dass die Aktie diesen Widerstand früher oder später hinter sich lässt und den übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


