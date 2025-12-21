    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Carsten Stork

    Rio Tinto profitiert vom Kupfer-Momentum – neues Jahreshoch bestätigt den Trend

    Carsten Stork - Rio Tinto profitiert vom Kupfer-Momentum – neues Jahreshoch bestätigt den Trend
    Foto: renditemanufaktur.de
    Die Aktie von Rio Tinto konnte in der vergangenen Woche deutlich zulegen und verzeichnete ein Wochenplus von +4,14 %. Der Titel schloss bei 5,838 GBP und setzte damit seine Aufwärtsbewegung konsequent fort. Im Wochenverlauf ging es nahezu ohne nennenswerte Rücksetzer nach oben, was die aktuelle Stärke des Marktes unterstreicht.

    Getragen wurde die Bewegung vor allem von den stark anziehenden Kupferpreisen. Kupfer notiert weiterhin auf erhöhtem Niveau, gestützt durch Sorgen über mögliche Angebotsengpässe und eine robuste Nachfrage. Als einer der weltweit größten Minenbetreiber profitiert Rio Tinto direkt von diesem Umfeld, was sich klar im Kursverlauf widerspiegelt.

    Im Zuge der Rallye konnte die Aktie zudem ein neues Jahreshoch bei 5,851 GBP markieren. Damit bestätigt Rio Tinto den übergeordneten Aufwärtstrend und positioniert sich technisch wieder in einer Zone, die Raum für weitere Anschlussbewegungen lässt, solange die Kupferpreise hoch bleiben.

    Fazit:
    Rio Tinto zeigt sich aktuell als klarer Profiteur des starken Kupfermarktes. Das neue Jahreshoch, der dynamische Wochenverlauf und das konstruktive Umfeld bei Industriemetallen sprechen für eine intakte Trendstruktur. Entscheidend bleibt, ob das Momentum bei Kupfer anhält – dann dürfte auch Rio Tinto weiter Rückenwind haben.

    Verfasst von Renditemanufaktur
