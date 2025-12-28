Rio Tinto auf Rekordkurs – Rohstoffhaus nähert sich dem All-Time-High

Die Aktie von Rio Tinto zeigte sich in der vergangenen Handelswoche erneut freundlich und legte +1,41 % zu. Der Titel schloss bei 5,982 GBP und bleibt damit klar im Aufwärtstrend. Besonders bemerkenswert: Im Wochenverlauf konnte Rio Tinto erstmals seit längerer Zeit wieder über die 6-Pfund-Marke steigen und markierte ein Jahreshoch bei 6,019 GBP.







Damit ist die Aktie nur noch einen überschaubaren Schritt vom All-Time-High aus dem Mai 2021 bei 6,788 GBP entfernt. Der Kursverlauf zeigt eine saubere, kontinuierliche Aufwärtsbewegung ohne größere Rücksetzer – ein klassisches Bild von Stärke und relativer Outperformance.







Unterstützt wird die Entwicklung klar vom Rohstoffumfeld, insbesondere von den stark gestiegenen Metallpreisen. Kupfer notiert auf Mehrmonatshochs, Aluminiumprämien steigen, und das Thema Angebotsknappheit gewinnt wieder an Bedeutung. Als einer der weltweit größten diversifizierten Bergbaukonzerne profitiert Rio Tinto direkt von dieser Preisentwicklung – sowohl operativ als auch in der Wahrnehmung der Investoren.







Auch technisch bleibt das Bild konstruktiv. Höhere Hochs und höhere Tiefs prägen den Chart, Rücksetzer werden bislang konsequent gekauft. Der Markt signalisiert damit, dass steigende Rohstoffpreise aktuell nicht als temporäres Phänomen, sondern als struktureller Rückenwind interpretiert werden.







Fazit:



Rio Tinto präsentiert sich in ausgezeichneter Verfassung. Der Anstieg auf ein neues Jahreshoch, die Annäherung an das All-Time-High und das starke Rohstoffumfeld sprechen für anhaltende Stärke. Solange Metallpreise hoch bleiben und die Aktie oberhalb zentraler Unterstützungszonen notiert, bleibt das Chance-Risiko-Profil attraktiv. Ein Angriff auf das historische Hoch aus dem Jahr 2021 rückt zunehmend in greifbare Nähe.

