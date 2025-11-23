Rio Tinto: Ruhige Woche im Abwärtssog des Minensektors – Jahreshoch bleibt in Reichweite

Rio Tinto zeigte in der vergangenen Woche eine moderate Schwäche und beendete den Handel an der LSE mit –1,65 % bei 5,308 £. Die Aktie eröffnete am Freitag mit einem deutlichen Gap-down, konnte die Intraday-Verluste aber zügig reduzieren und stabilisierte sich im Bereich über 5,30 £. Trotz dieser Bewegung bleibt der übergeordnete Trend intakt: Seit Jahresbeginn notiert Rio Tinto weiterhin klar im Plus und nur wenige Prozent unter dem jüngsten Jahreshoch vom 29. Oktober bei 5,565 £.







Der Rücksetzer der Woche war weniger unternehmensspezifisch und vielmehr ein sektorweites Phänomen. Australische und globale Mining-Aktien standen durchgehend unter Druck: schwächere Eisenerzpreise, weiche Kupfernotierungen und anhaltende Nachfragebedenken aus China belasteten die gesamte Industrie. Der London-Handel spiegelte diese Makro-Konstellation direkt wider. Insbesondere die Sorge vor einem möglichen Überangebot im Eisenerzmarkt – einem zentralen Profittreiber für Rio – führte zu einer breiteren Risikoaversion im Metalsektor.







Gleichzeitig trat Rio Tinto auch politisch und strategisch in den Fokus: Der Chairman Dominic Barton wird im Januar auf dem Future Minerals Forum in Riad sprechen, wo Themen wie verantwortungsvolle Rohstoffentwicklung, geopolitische Lieferketten und neue Investitionschancen im Mittelpunkt stehen. Das unterstreicht die wachsende Bedeutung globaler Partnerschaften in kritischen Rohstoffsegmenten – ein Bereich, in dem Rio Tinto zunehmend strategisch agiert.







Technisch betrachtet bleibt die Aktie robust. Der Unterstützungsbereich um 5,25–5,30 £ hält bislang sauber, und der Ausbruch über das Jahreshoch wäre aus technischer Sicht der nächste Katalysator für Trendfolger. Das Gap-down vom Freitag wurde nahezu vollständig geschlossen – ein Zeichen dafür, dass Käufer weiterhin aktiv bleiben, sobald der Markt in Schwächephase rutscht.







Fazit:



Rio Tinto bleibt trotz der schwächeren Vorwoche in einer starken strukturellen Position. Der übergeordnete Trend ist intakt, die Aktie handelt nur knapp unter dem Jahreshoch, und fundamentale Themen wie langfristige Eisenerznachfrage und geopolitische Rohstoffallianzen sorgen für Unterstützung. Erst unterhalb von 5,20 £ würde sich das Bild eintrüben. Bis dahin spricht vieles für eine normale Konsolidierung in einem übergeordnet stabilen Bullenmarkt.

