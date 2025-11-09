Rio Tinto: Schwächer trotz strategischer Stärke

Die Aktie von Rio Tinto verlor in der vergangenen Woche 4,88 % und schloss bei 5,226 GBP. Damit setzte sie ihre volatile Seitwärtsbewegung der letzten Wochen fort – in einem Umfeld, das von schwankenden Rohstoffpreisen, geopolitischen Entwicklungen und politischen Eingriffen geprägt war. Besonders der Rückgang der Eisenerzpreise zu Wochenbeginn sowie die Korrektur bei Industriemetallen belasteten das Sentiment der großen Bergbauaktien.







Fundamental bleibt das Bild für Rio Tinto solide. China importierte im Oktober zum fünften Mal in Folge mehr als 100 Millionen Tonnen Eisenerz – ein klares Signal für eine weiterhin robuste Nachfrage. Konkret lagen die Einfuhren bei 111,3 Millionen Tonnen, 7 % über dem Vorjahr. Damit stabilisiert sich der größte Abnehmer des Unternehmens auf einem hohen Niveau, auch wenn steigende Lagerbestände an chinesischen Häfen kurzfristig Druck auf die Preise ausüben. Der durchschnittliche Eisenerzpreis lag im Oktober rund 4 % über dem Vormonat und hielt sich über der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar pro Tonne.









Auf politischer Ebene profitierte Rio Tinto zuletzt von einem bedeutenden Impuls aus den USA: Das Innenministerium hat im Rahmen der neuen Rohstoffstrategie zehn weitere Rohstoffe auf die Liste der „Critical Minerals“ gesetzt – darunter Kupfer, metallurgische Kohle und Uran. Diese Ausweitung ist für Rio Tinto von strategischer Bedeutung, da das Unternehmen sowohl im Kupfer- als auch im Uran- und Kohlesegment eine starke Position hält. Die Maßnahme soll die inländische Produktion fördern und die Abhängigkeit von Importen, insbesondere aus China, reduzieren. Rio Tinto begrüßte die Entscheidung ausdrücklich als „klaren Fahrplan zur Stärkung der amerikanischen Lieferketten“.







Auch operativ setzt Rio Tinto auf Expansion: Das Unternehmen hat den australischen Wassertechnologie-Spezialisten Clean Teq Water mit der Lieferung einer Lithium-Softening-Anlage für das argentinische Rincon-Projekt beauftragt. Das Volumen beträgt 19,2 Millionen AUD – ein weiterer Schritt, um die wachsende Bedeutung des Lithiumgeschäfts innerhalb des Konzerns zu unterstreichen. Damit verfolgt Rio Tinto konsequent das Ziel, in zentralen Zukunftsmetallen – Kupfer, Lithium, Aluminium und Eisenerz – eine dominierende Rolle einzunehmen.







Trotz dieser Fortschritte spiegeln die Kursbewegungen der letzten Wochen eine allgemeine Zurückhaltung wider. Viele institutionelle Anleger warten angesichts globaler Unsicherheiten auf eine Stabilisierung der Rohstoffpreise und eine klarere Einschätzung der chinesischen Wirtschaftsdaten.





Fazit:



Rio Tinto bleibt ein strategischer Eckpfeiler im globalen Rohstoffsektor – mit starker Bilanz, breitem Portfolio und klarer Ausrichtung auf kritische Metalle. Kurzfristig belasten Lageraufbau und schwächeres Sentiment, mittel- bis langfristig jedoch sprechen die geopolitische Neuausrichtung der USA, steigende Infrastrukturinvestitionen und strukturelle Defizite bei Energie- und Basismetallen klar für das Unternehmen. Die aktuelle Schwäche dürfte sich damit eher als Einstiegschance erweisen.

