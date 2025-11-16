Rio Tinto: Solide Woche mit Rückenwind aus erneuerbarer Energie – Kurs zieht weiter an

Rio Tinto hat eine stabile und überzeugende Handelswoche hinter sich. Die Aktie legte +3,11 % zu und schloss bei 5,384 AUD, getragen von einer Mischung aus robustem operativem Momentum und frischen Nachrichten aus dem Bereich erneuerbarer Energien. Am Markt wurde die Aktie zwar kurzzeitig durch einen Rückgang des Kupferpreises belastet – ausgelöst durch schwächere Konjunkturdaten aus China –, doch Rio Tinto blieb insgesamt bemerkenswert widerstandsfähig. Der kurze Dämpfer wurde bereits am Donnerstag wieder ausgeglichen, als die Aktie vom Tagestief deutlich nach oben drehen konnte.







Besondere Beachtung fand in dieser Woche die Meldung, dass Rio Tinto eine 15-jährige Virtual Power Purchase Agreement (VPPA)-Vereinbarung für seine Kennecott-Kupferbetriebe in Utah abgeschlossen hat. Das Unternehmen wird künftig 78,5 MW Strom aus dem neu fertiggestellten Monte Cristo I Windpark in Texas beziehen – ein bedeutender Schritt im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie des Konzerns. Der Abschluss unterstreicht den Anspruch, die Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 um 50 % zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null zu erreichen. Die Windenergie ergänzt bestehende Projekte vor Ort: eine 5-MW-Solaranlage, die 2023 installiert wurde, sowie eine zweite 25-MW-Anlage, die kurz vor Fertigstellung steht.







Auch im Rohstoffbereich gab es relevante strukturelle Nachrichten: Rio Tinto bleibt gemeinsam mit Talon Metals ein zentraler Partner des Tamarack Nickel-Copper-Cobalt-Projekts in Minnesota. Talon hält derzeit 51 % der Anteile und kann diesen auf 60 % erhöhen. Die langfristige Bedeutung dieses Projekts wächst angesichts des globalen Bedarfs an Batteriemetallen und kritischen Mineralien weiter. Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass die Aktie trotz schwächerer Kupferpreise relative Stärke gezeigt hat – ein Zeichen dafür, dass der Markt die strategische Ausrichtung des Konzerns honoriert.







Fazit:



Rio Tinto liefert eine saubere, stabile Woche ab – unaufgeregt, aber strategisch stark. Der neue 15-Jahres-Windstromvertrag stärkt die operative Basis, verbessert die Kostenperspektive langfristig und positioniert das Unternehmen klar im Bereich nachhaltiger Produktion. Auch wenn der Kupferpreis zuletzt leicht belastete, bleibt das strukturelle Bild positiv. Rio Tinto kombiniert robuste Fundamentaldaten, langfristige Projekte in Schlüsselmetallen und klare Fortschritte bei der Dekarbonisierung – ein solides Setup für die kommenden Monate.

