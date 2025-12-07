Rio Tinto zeigt relative Stärke – technologischer Durchbruch bei Kupfer gewinnt strategische Bedeutung

Die Aktie von Rio Tinto legte in der vergangenen Woche um +1,35 % zu und schloss an der LSE bei 5,50 GBP. Angesichts eines volatilen Rohstoffumfelds ist diese relative Stärke bemerkenswert. Der Kursverlauf spiegelt zum einen den übergeordneten Kupfer-Trend wider, zum anderen die zunehmende strategische Bedeutung der Innovationen im Bereich moderner Kupferaufbereitung.







Zentral: Mit dem ersten industriellen Kupferausstoß aus dem Nuton-Technologieprozess (Johnson Camp, Arizona) gelingt Rio Tinto ein technologischer Schritt, der das gesamte Geschäftsmodell transformieren kann. Dieser modulare Bio-Chemie-Ingenieur-Ansatz ermöglicht die Gewinnung von Kupfer ohne klassischen Schmelzprozess, verkürzt die Wertschöpfungskette, reduziert Kosten und CO₂-Ausstoß und erschließt bisher unwirtschaftliche Ressourcen. Der Prozess benötigt bis zu 80 % weniger Wasser und senkt die Emissionen um bis zu 60 % gegenüber konventionellen Routen. Damit verbessert Rio Tinto nicht nur die Margenstruktur, sondern positioniert sich für regulatorisch strengere Märkte.







Marktseitig passt dieser Schritt perfekt in das Umfeld: Global wächst die Sorge vor Lieferengpässen, während die Nachfrage aus Elektrifizierung, Infrastruktur und Energie-Speicherung steigt. Gleichzeitig verschieben sich Lieferströme: Mit dem Preisaufschlag des CME gegenüber LME wandern physische Mengen in die USA, und Rio Tinto kann davon überproportional profitieren. Dass das Unternehmen parallel Elektro-Haul-Trucks mit BHP und Caterpillar testet, zeigt, dass die strategische Roadmap konsequent in Richtung Kosteneffizienz und Dekarbonisierung verläuft – ohne das Kerngeschäft zu verwässern.







Charttechnisch bleibt das Bild intakt. Rücksetzer werden gekauft, und das Papier tendiert stabil, obwohl ein Teil des Marktes kurzfristig von Dividendenthemen abgelenkt ist. Wichtig: Die Innovationsstory gewinnt an Substanz und überdeckt die Dividendenkritik einzelner Investoren.







Fazit:



Rio Tinto liefert, bleibt strategisch richtig positioniert und besitzt zunehmenden technologischen Vorsprung im Kupfersegment. Für uns bleibt die Aktie ein klarer Haltekandidat mit Aufwärtspotenzial, getragen von Innovation, strukturellem Nachfragewachstum und relativer Stärke.

