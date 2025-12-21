    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Carsten Stork

    Kupfer bleibt im Aufwärtstrend – Nachfrage und Positionierung ziehen an

    Der US-Kupfer-Future (CME) konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen und schloss mit einem Wochenplus von +2,34 % bei 548,34 US-Cent. Im Wochenverlauf zeigte sich erneut Stärke: Am Freitag markierte der Kontrakt ein Hoch bei 556,55 US-Cent, …

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der US-Kupfer-Future (CME) konnte in der vergangenen Woche weiter zulegen und schloss mit einem Wochenplus von +2,34 % bei 548,34 US-Cent. Im Wochenverlauf zeigte sich erneut Stärke: Am Freitag markierte der Kontrakt ein Hoch bei 556,55 US-Cent, bevor es zu leichten Gewinnmitnahmen kam.

    Fundamental bleibt das Umfeld konstruktiv. Die robuste Nachfrage aus China und den USA, insbesondere aus den Bereichen Elektromobilität, Energieinfrastruktur und KI-getriebene Investitionen, sorgt weiterhin für strukturelle Unterstützung. Gleichzeitig führen Lieferumlenkungen in die USA im Vorfeld möglicher Zölle sowie anhaltende Produktionsstörungen in Chile und Peru zu einer angespannten Angebotslage.

    Besonders überzeugend ist die Positionierung. Laut den COT-Daten per 12.12. hat das Managed Money seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält aktuell 62.479 Kontrakte long. Dieses Niveau ist strukturell bullisch und unterstreicht die Überzeugung auf der spekulativen Seite.

    Auch die Saisonalität spricht klar für den Markt. Historisch betrachtet zeigt sich Kupfer bis Ende Dezember stark, mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis weit ins zweite Quartal hinein. Dieses saisonale Muster verleiht dem aktuellen Trend zusätzlichen Rückenwind.

    Fazit:
    Kupfer bleibt einer der stärksten Industriemetall-Märkte. Steigende Nachfrage, ein unterstützendes Angebotsumfeld, klare Long-Positionierung des Managed Money und eine außergewöhnlich positive Saisonalität sprechen weiterhin für höhere Preise. Rücksetzer bleiben in diesem Umfeld eher taktische Pausen als Trendbrüche.

    Renditemanufaktur
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
