Kupfer-Future – Institutioneller Kaufdruck treibt Markt in Richtung Allzeithoch

Der Kupfer-Future (COMEX) setzte in der vergangenen Handelswoche seine Rally konsequent fort und gewann +6,66 %. Der Kontrakt schloss bei 585,15 US-Cent pro Pfund und damit nahe dem Wochenhoch. Der Kursverlauf war dabei eindeutig: Über die gesamte Woche dominierte Kaufinteresse, nennenswerte Rücksetzer blieben aus.







Mit diesem Anstieg erreichte Kupfer den höchsten Stand seit rund fünf Monaten und setzte sich klar von vielen anderen Industriemetallen ab. Die Bewegung ist nicht nur technisch sauber, sondern auch fundamental und positionierungsseitig gut unterlegt.







Besonders aussagekräftig sind die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält nun 64.826 Kontrakte netto long. Damit wird die Aufwärtsbewegung klar von institutionellen Investoren getragen. Anders als bei rein spekulativen Short-Squeezes ist hier eine breite Überzeugung erkennbar, dass Kupfer strukturell höher bewertet werden muss.







Auch die Saisonalität liefert aktuell außergewöhnlich starken Rückenwind. Der Kupfer-Future folgt seinem saisonalen Muster derzeit nahezu mustergültig. Historisch betrachtet besteht bei anhaltender Struktur die Möglichkeit saisonal steigender Preise bis weit ins zweite Quartal hinein. Das verleiht der laufenden Bewegung zusätzliche Tiefe.







Auf Jahresbasis liegt Kupfer inzwischen bei +45,56 %. Damit ist der Großteil der Verluste, die im Juli im Zuge der Aufhebung der Tarife entstanden waren, nahezu vollständig aufgeholt. Der Markt nähert sich nun mit großen Schritten einem neuen Allzeithoch, getragen von struktureller Nachfrage, Positionierung und Saisonalität.







Fazit:



Kupfer zeigt aktuell eines der stärksten und saubersten Trendbilder im gesamten Rohstoffkomplex. Der Anstieg ist breit getragen, institutionell bestätigt und saisonal unterstützt. Solange diese Kombination intakt bleibt, spricht vieles für weiter steigende Preise. Der Markt befindet sich klar im Vorlauf eines potenziellen neuen Allzeithochs.

