Kupfer konsolidiert nach Rally – Fundament bleibt stark, Saisonalität spricht für steigende Preise

Der Kupfer-Future an der CME beendete die Woche mit einem Rückgang von –3,04 % bei 495,80 US-Cent je Pfund. Nach dem Rekordhoch Ende Oktober setzte damit eine überfällige Korrektur ein – der Preis fiel um rund 5 % von seinem Allzeithoch bei über 11.000 US-Dollar je Tonne. Trotz des Rücksetzers bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv.







Ein schwächerer Dollar und Signale einer Entspannung im Handelsverhältnis zwischen den USA und China stützten den Markt zum Wochenschluss. Belastend wirkten dagegen schwächere Importdaten aus China: Die Einfuhren von raffiniertem Kupfer sanken im Oktober um –9,7 % zum Vormonat, da hohe Preise kurzfristig zu Kaufzurückhaltung führten. Gleichzeitig sorgte die Wiederaufnahme der Produktion in Indonesien (Freeport-McMoRan Grasberg) für ein temporäres Überangebot.







Dennoch bleibt der strukturelle Angebotsdruck bestehen. Viele Marktbeobachter erwarten, dass China im kommenden Jahr die Kupferproduktion stärker regulieren wird, um Überkapazitäten zu vermeiden. Das könnte das mittelfristige Angebot weiter einschränken.







Positiv ist auch der Blick auf die Markttechnik: Das Open Interest im Kupfer-Future ist in den letzten Wochen stetig gestiegen – ein klares Indiz für zunehmende Marktaktivität und Kapitalzuflüsse in den Sektor. Parallel dazu zeigt die Saisonalität traditionell ab November einen Aufwärtstrend, der bis weit ins zweite Quartal reicht.







Fazit:



Kupfer befindet sich nach der Rekordrally in einer gesunden Konsolidierungsphase. Fundamentale Faktoren wie ein schwächerer Dollar, stabile Nachfrage und eine beginnende saisonale Stärkephase sprechen für eine baldige Stabilisierung. Mit dem steigenden Open Interest und zyklischen Käufen aus China dürften die Voraussetzungen für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen und Monaten gegeben sein.

