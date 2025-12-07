    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Carsten Stork

    Kupfer markiert Rekord – strukturell bullischer Trend mit Rückenwind

    Der Kupferfuture (CME) lieferte in der vergangenen Woche ein starkes Signal: +5,21 % im Wochenverlauf, Wochenschluss bei 545,40 US-Cent. Direkt zu Wochenbeginn eröffnete der Markt mit einem Gap-Up – und was an der LME passierte, dürfte das bullische …

    Carsten Stork
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Kupferfuture (CME) lieferte in der vergangenen Woche ein starkes Signal: +5,21 % im Wochenverlauf, Wochenschluss bei 545,40 US-Cent. Direkt zu Wochenbeginn eröffnete der Markt mit einem Gap-Up – und was an der LME passierte, dürfte das bullische Bild untermauern: Der LME-Copper erreichte ein neues Allzeithoch.

    Die fundamentale Lage bleibt eng. Die massive Verschiebung von physischem Material Richtung USA sorgt für eine spürbare „Marktfraktur“ – der US-Markt wird regelrecht leergezogen, während global weiterhin Versorgungslücken sichtbar werden. Dazu kommen Produktionskürzungen und Verzögerungen bei großen Minenprojekten (Glencore, Ivanhoe), was die Angebotsseite zusätzlich belastet.

    Charttechnisch bleibt Kupfer eindeutig aufwärtsgerichtet. Die Dynamik der letzten Wochen spricht für ein strukturelles Momentum – begünstigt durch die Erwartung eines Fed-Cuts.

    Aus Sicht der Positionierung verstärkt sich das Bild:
    Die nachgelieferten CoT-Daten zeigen Managed-Money-Longs von knapp über 49.000 Kontrakten. Das ist eine deutliche bullische Positionierung der institutionellen Geldflüsse – und idealtypisch für Frühsäulen einer Trendbeschleunigung.

    Auch saisonal stehen die Ampeln auf Grün. Die klassische Dezember-Rallye war historisch eine der stärksten Zeitfenster im Kupfer, und sowohl Sentiment als auch Nachfrageindikatoren passen in dieses Bild.

    Fazit:
    Wir bleiben auf der Long-Seite. Der Wochenverlauf hat nichts am strukturellen Setup verändert – im Gegenteil. Neue Hochs an der LME, starke Kapitalpositionierung und eine robuste Saisonalität sprechen für weiter steigende Kurse in Richtung Jahresende.

    Kupfer markiert Rekord – strukturell bullischer Trend mit Rückenwind
