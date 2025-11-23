Kupfer rutscht – Markt wartet auf klare Impulse

Der Kupferfuture beendete die Woche mit einem Rückgang von 1,06 % und schloss bei 499,60 US-Cent. Trotz der Bewegung handelt es sich weniger um einen Richtungswechsel als um eine Woche ohne markanten Trend: Kupfer pendelte überwiegend seitwärts bis leicht schwächer und blieb damit in der breiten Konsolidierung der vergangenen Wochen.







Die Schwäche war erneut stark von China dominiert. Der anhaltende Druck durch den Immobiliensektor, die verzögerten Investitionen im Stromnetz und die zuletzt gemeldeten Rückgänge bei den Kupferimporten belasten die Nachfrage. Die jüngsten Zahlen zeigen einen deutlichen Rückgang der Kupferkathoden-Importe um 22,1 % gegenüber dem Vorjahr und ein Minus von 15,7 % gegenüber dem Vormonat. Zwar wird erwartet, dass Peking zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobiliensektors einleitet, doch bisher bleibt der Markt skeptisch, ob dies kurzfristig zu einer spürbaren Nachfragebelebung führt.







Auf der Angebotsseite sorgten nur wenige neue Informationen für Bewegung. Freeport-McMoRan erklärte, dass die Produktion in der indonesischen Grasberg-Mine – nach dem schweren Unfall und der Einstellung der Arbeiten im September – voraussichtlich erst im Juli 2026 wieder aufgenommen werden kann. Für den aktuellen Marktverlauf hat dies jedoch kaum Einfluss, denn das verschobene Angebot wirkt erst in den kommenden Jahren.







Makroseitig könnte ein möglicher Zinsschnitt der Fed im Dezember helfen.







In Summe zeigte sich der Kupfermarkt damit ruhig, leicht richtungslos und ohne klare Treiber. Weder Bullen noch Bären konnten in der vergangenen Woche dominieren. Entscheidend bleibt, ob China in den kommenden Wochen tatsächlich neue Maßnahmen zur Nachfragebelebung einführt – ohne frische Impulse dürfte Kupfer in der bekannten Spanne verharren.







Fazit:



Eine unspektakuläre Woche für Kupfer. Schwache chinesische Daten, ein stabiler US-Dollar und das Fehlen neuer Angebotsrisiken hielten den Markt in enger Range. Der übergeordnete Trend bleibt intakt, doch vor einem klaren Ausbruch braucht der Kupfermarkt stärkere Signale aus China oder der Geldpolitik.

