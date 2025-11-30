Kupfer mit starkem Wochensprung – der Startschuss für die Jahresendrallye?

Der Kupfer-Future an der CME hat in der vergangenen Woche klar an Stärke gewonnen und mit einem Wochenplus von 3,96 % bei 527,80 US-Cent geschlossen. Die gesamte Woche war geprägt von einer strukturierten Aufwärtsbewegung, die sich immer deutlicher verfestigt. Kupfer profitiert aktuell sowohl vom fundamentalen Umfeld als auch von einem extrem starken saisonalen Muster, das typischerweise ab Ende November an Fahrt gewinnt. Genau dieses Muster scheint sich nun erneut zu bestätigen.







Fundamental hat sich die Versorgungslage spürbar angespannt. Eine Reihe von Minenstörungen – darunter der Zwischenfall in Freeport-McMoRans Grasberg-Mine in Indonesien, die für mehr als 3 % des weltweiten Angebots steht – hat den Markt unter Druck gesetzt und die Verkäufer gezwungen, ihre Angebotsprämien deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig deuten neue Meldungen aus Chile und Peru darauf hin, dass die erwartete Produktionsnormalisierung langsamer verläuft. Anhaltende Proteste, niedrigere Erzgehalte und strukturelle Investitionsdefizite belasten die Förderung zusätzlich. Codelco, der größte Kupferproduzent der Welt, hat zuletzt Rekordpreise für chinesische Abnehmer aufgerufen und signalisiert damit eine Priorisierung stärker zahlungsfähiger Abnehmer – ein Umfeld, das potenziell zu weiteren Engpässen führen kann.







Für den Preis ebenfalls relevant ist die makroökonomische Komponente. Die Erwartung, dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen senkt, hat den US-Dollar deutlich geschwächt und gleichzeitig die Aussicht auf verbesserte Finanzierungsbedingungen für Industrien und Infrastrukturprojekte erhöht. Kupfer profitiert traditionell stark von einem sinkenden Zinsumfeld, da Investitionen in Stromnetze, Rechenzentren, erneuerbare Energien und Elektromobilität damit tendenziell zunehmen. Bereits jetzt reicht der Blick nach vorne: Laut International Copper Study Group wird der Markt im Jahr 2026 in ein Defizit von rund 150.000 Tonnen rutschen – während die Produktion 2026 nur noch um 0,9 % steigen soll. Diese strukturellen Risiken spiegeln sich zunehmend im Terminmarkt wider.







Ein Blick auf die Positionierung rundet das Bild ab. Die jüngsten verfügbaren COT-Daten per 17. Oktober zeigen, dass das Managed Money seine Long-Positionen weiter ausgebaut hat und nun wieder über 42.000 Kontrakte auf der Long-Seite hält. Das ist ein klar bullisches Signal und deutet darauf hin, dass institutionelle Anleger die Kombination aus saisonalem Rückenwind und strukturell enger werdendem Angebot aktiv spielen.







Fazit:



Kupfer zeigt eine starke Woche, einen klaren Trend und ein intaktes saisonales Muster, das bis in das zweite Quartal hinein stützt – getragen von der Rückkehr chinesischer Nachfrage ab Januar und einer zunehmend angespannten globalen Angebotslage. Die Fundamentaldaten, das Positionierungsbild und die makroökonomische Erwartungshaltung sprechen für weiter positive Impulse. Kurzfristige Schwankungen bleiben möglich, doch der übergeordnete Trend zeigt eindeutig nach oben.

