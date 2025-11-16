Kupfer: Starker Wochenanstieg und klare saisonale Rückenwindphase

Der Kupferfuture an der CME legte in der vergangenen Woche um 1,86 % zu und schloss bei 505 US-Cent. Besonders am Donnerstag zeigte sich eine deutliche Stärke, als der Preis bis auf 516,30 US-Cent ansteigen konnte – das höchste Niveau seit zwei Wochen. Allerdings konnten diese Gewinne nicht gehalten werden, da die fortgesetzte geldpolitische Diskussion rund um die Dezember-Sitzung der US-Notenbank erneut für Zurückhaltung sorgte. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Kupferpreis über der zentralen Marke von 500 US-Cent schließen konnte, was technisches Momentum und eine strukturell intakte Aufwärtsbewegung signalisiert.







Der Markt reagierte zugleich auf die politische Entspannung in den USA, nachdem Präsident Trump das kurzfristige Finanzierungsgesetz unterzeichnete und damit den längsten Government Shutdown der Geschichte beendete. Dies stellte kurzfristig die wichtige Datenlage wieder her und sorgte für mehr Planungssicherheit auf der Nachfrageseite. Auf der geldpolitischen Ebene wurden jedoch Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung im Dezember zurückgenommen, da sich innerhalb der Fed erneut unterschiedliche Positionen zeigten. Diese veränderten Zinserwartungen führten zu Gewinnmitnahmen im späteren Wochenverlauf.







Auf der fundamentalen Seite sorgten zwei Entwicklungen für zusätzliche Aufmerksamkeit. Zum einen hat die US-Regierung Kupfer offiziell auf ihre Liste kritischer Rohstoffe gesetzt – ein wichtiger Schritt mit Blick auf Energieinfrastruktur, Elektromobilität und Rechenzentren. Zum anderen mehren sich Spekulationen, dass Peking im Rahmen seiner Industriebereinigung als nächstes die Kupferveredelung in den Fokus nehmen könnte. Solche Entwicklungen können mittel- bis langfristig zu strukturellen Verschiebungen im globalen Angebot führen.







Gleichzeitig beginnt jetzt eine Phase, in der Kupfer traditionell saisonal Rückenwind erhält. Historisch zeigen die Wintermonate und das frühe Frühjahr eine überdurchschnittlich starke Preisentwicklung, oft unterstützt durch zyklische Käufe aus der Volksrepublik China. Vor diesem Hintergrund trifft die aktuell stabile technische Ausgangslage auf einen Zeitraum, in dem das Metall statistisch oft an Dynamik gewinnt.







Fazit:



Kupfer hat mit dem Wochenschluss über der 500-US-Cent-Marke eine robuste Ausgangsposition geschaffen. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen bleibt die Struktur konstruktiv, und die einsetzende Saisonalität spricht für eine Fortsetzung der Bewegung. Sollte China wie üblich im ersten Quartal die Nachfrage erhöhen, eröffnet dies realistische Chancen auf weiter steigende Preise bis weit in das zweite Quartal hinein.

