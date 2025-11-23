Henry Hub NatGas stabilisiert sich – volatile Woche endet mit klarer Erholung

Der Henry Hub Natural Gas Future zeigte in der abgelaufenen Woche ein festes Bild und schloss mit einem Plus von 1,50 % bei 4,557 USD. Die Woche war geprägt von starken Schwankungen: Am Dienstag fiel der Markt im Tief bis auf 4,235 USD, nur um sich bis Freitag deutlich zu erholen und im Tageshoch 4,675 USD zu erreichen. Diese Dynamik unterstreicht, wie stark Wettermodelle, Produktionsdaten und Lagerbestände den kurzfristigen Handelsverlauf bestimmen.







Fundamental blieb der Fokus klar auf den Wettermodellen. Nach mehreren Tagen mit wärmeren Revisionen drehten die Prognosen ab Mitte der Woche wieder in Richtung „kälter“ – insbesondere für den Zeitraum 26. November bis 5. Dezember. Das führte zu einer spürbaren Zunahme der Heizgradtage und löste eine Welle neuer Käufe aus. Händler sprechen von erhöhter Unsicherheit vor dem Wochenende, da jede Aktualisierung der Modelle signifikante Preisreaktionen auslösen kann.







Auch die jüngsten EIA-Daten wirkten unterstützend: Der Lagerbestandsbericht zeigte einen unerwarteten Rückgang um −14 bcf, während der Fünfjahresdurchschnitt zu dieser Jahreszeit eigentlich einen Aufbau von +12 bcf erwarten lässt. Die Bestände liegen zwar weiterhin 3,8 % über dem saisonalen Schnitt, doch der erste echte Winter-Draw der Saison erhöht die Sensitivität für kältere Wettermuster.







Auf der anderen Seite bleibt das Produktionsniveau historisch hoch. Die Lower-48-Produktion lag zuletzt bei über 111 bcf/d – ein Jahresplus von rund 8 % und nahe Allzeithoch. Auch die Gasrig-Zahl bewegt sich mit 127 aktiven Rigs nur knapp unter dem Mehrjahreshoch. Gleichzeitig stabilisiert sich die Nachfrage: Die Stromerzeugung legte im Wochenvergleich um über 5 % zu, und die LNG-Abflüsse bleiben robust bei mehr als 17 bcf/d.







Technisch setzt der Markt nach wie vor auf die wettergetriebene Spanne. Die Zone zwischen 4,20 USD und 4,25 USD fungierte erneut als belastbares Unterstützungsniveau. Ein Ausbruch über 4,70 USD würde das kurzfristige Bild klar nach oben auflösen, während jede wärmere Modellrevision sofort wieder Druck auslösen kann.







Fazit:



Der Natural-Gas-Future hat nach einer volatilen Woche ein konstruktives Signal geliefert. Solange die Wettermodelle für Anfang Dezember mehr Kälte anzeigen und die Lagerbestände erste saisonale Rückgänge zeigen, bleibt das Risiko eher asymmetrisch nach oben. Entscheidend bleibt jedoch die Entwicklung der Produktion – bleibt sie auf Rekordniveau, wird jede Rally zunehmend fragiler.

