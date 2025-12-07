Henry Hub Natural Gas bricht nach oben aus – Wetter & Exporte treiben Rally

Der Henry Hub Natural Gas Future legte in der vergangenen Woche +9,81 % zu und schloss bei 5,337 USD, zeitweise sogar bei 5,496 USD – dem höchsten Niveau seit Anfang 2023. Die Bewegung kam trotz eines vergleichsweise kleinen Storage-Draws, weil der Markt voll auf die neuen Wettermodelle reagiert: Die Prognosen sehen für Mitte Dezember ungewöhnlich kalte Temperaturen über große Teile der USA, was die Heiznachfrage deutlich anheben wird.







Fundamental bleibt das Bild brisant: US-LNG-Exporte liegen historisch hoch, während die US-Produktion zwar hoch, aber nicht überproportional steigend ist. Die Inventories bewegten sich saisonal in die Entnahmephase, der Draw lag bei –12 bcf (geringer als erwartet), aber die Preisreaktion zeigt: Der Markt schaut aktuell viel stärker auf den Wetterfaktor als auf die Lagerdaten.







Besonders auffällig sind die COT-Daten: Ende Oktober hielt das Managed Money immer noch über 145.000 Short-Kontrakte – eine extrem einseitige Positionierung. Wird sie weiter eingedeckt, birgt das erhebliches Aufwärtsrisiko.







Saisonal betrachtet ist Erdgas ab Dezember eher volatil bis schwächer, aber aktuell dominiert die Wetterlage + Short-Einseitigkeit das Bild klar bullish.







Fazit:



Die Dynamik ist bemerkenswert: Extrem kalte Modelle, Rekordexporte und eine massive Short-Positionierung erzeugen ein explosiv-bullisches Setup. Kurzfristig ist weiterer upside möglich; auf mittlere Sicht werden wir eng auf die nächsten Storage-Reports und Wetterdaten achten — insbesondere darauf, ob die Short-Positionen beginnen, aggressiv eingedeckt zu werden.

