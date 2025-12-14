Henry Hub Natural Gas: Brutaler Abverkauf beendet die Wetter-Euphorie

Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future hat in der abgelaufenen Handelswoche einen der heftigsten Abverkäufe der vergangenen Jahre erlebt. Nach einem Hoch bei 5,496 USD am Freitag der Vorwoche brach der Kontrakt innerhalb weniger Tage massiv ein und verlor auf Wochensicht –23,23 %. Der Future schloss die Woche nahezu am Tief bei 4,101 USD – ein selten gesehener Move in so kurzer Zeit.







Auslöser war vor allem der abrupte Wetterumschwung in den US-Forecasts. Nach einer kurzfristigen Kältephase zu Monatsbeginn drehten die Prognosen klar in Richtung überdurchschnittlich milder Temperaturen für die zweite Dezemberhälfte. Damit brach das zentrale bullishe Argument – steigender Heizbedarf – praktisch über Nacht weg. Zusätzlich belastete die hohe US-Produktion, die weiterhin nahe Rekordniveaus liegt. Zwar meldete die EIA zuletzt einen deutlich über den Erwartungen liegenden Speicherabbau von –177 Bcf, dieser konnte den massiven Long-Abbau im Markt jedoch nicht stoppen.







Die Bewegung wurde durch technische Faktoren zusätzlich verstärkt. Nach dem Bruch zentraler Unterstützungen setzte eine aggressive Long-Liquidation ein, verstärkt durch dünnere Liquidität und gehebelte Positionen. Die nachgereichten COT-Daten per 21.11. zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen zuletzt leicht reduziert hat und nun bei rund 137.700 Kontrakten short liegt – ein Hinweis darauf, dass ein Teil der Bewegung bereits über Positionierungsanpassungen gelaufen ist.







Auch aus saisonaler Sicht passt der Abverkauf ins Bild. Historisch beginnt für den Henry-Hub-Future ab Mitte Dezember die schwächste Phase des Jahres, die typischerweise bis in den Februar hinein anhält. Der Markt scheint diesen saisonalen Effekt nun mit außergewöhnlicher Wucht vorweggenommen zu haben.







Fazit:



Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future hat eine klassische Wetter-Übertreibung in Rekordtempo korrigiert. Kurzfristig bleibt der Markt extrem volatil und anfällig, insbesondere solange milde Wetterprognosen dominieren und die saisonal schwache Phase läuft. Gleichzeitig zeigt die Größe des Abverkaufs, wie sensibel der Markt bleibt – neue Kälteimpulse könnten ebenso schnell wieder für Gegenbewegungen sorgen. Timing und Risikomanagement bleiben hier entscheidend.

