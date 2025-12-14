    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Carsten Stork

    1065 Aufrufe 1065 0 Kommentare 0 Kommentare

    Henry Hub Natural Gas: Brutaler Abverkauf beendet die Wetter-Euphorie

    Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future hat in der abgelaufenen Handelswoche einen der heftigsten Abverkäufe der vergangenen Jahre erlebt. Nach einem Hoch bei 5,496 USD am Freitag der Vorwoche brach der Kontrakt innerhalb weniger Tage massiv ein und verlor …

    Carsten Stork - Henry Hub Natural Gas: Brutaler Abverkauf beendet die Wetter-Euphorie
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future hat in der abgelaufenen Handelswoche einen der heftigsten Abverkäufe der vergangenen Jahre erlebt. Nach einem Hoch bei 5,496 USD am Freitag der Vorwoche brach der Kontrakt innerhalb weniger Tage massiv ein und verlor auf Wochensicht –23,23 %. Der Future schloss die Woche nahezu am Tief bei 4,101 USD – ein selten gesehener Move in so kurzer Zeit.

    Auslöser war vor allem der abrupte Wetterumschwung in den US-Forecasts. Nach einer kurzfristigen Kältephase zu Monatsbeginn drehten die Prognosen klar in Richtung überdurchschnittlich milder Temperaturen für die zweite Dezemberhälfte. Damit brach das zentrale bullishe Argument – steigender Heizbedarf – praktisch über Nacht weg. Zusätzlich belastete die hohe US-Produktion, die weiterhin nahe Rekordniveaus liegt. Zwar meldete die EIA zuletzt einen deutlich über den Erwartungen liegenden Speicherabbau von –177 Bcf, dieser konnte den massiven Long-Abbau im Markt jedoch nicht stoppen.

    Die Bewegung wurde durch technische Faktoren zusätzlich verstärkt. Nach dem Bruch zentraler Unterstützungen setzte eine aggressive Long-Liquidation ein, verstärkt durch dünnere Liquidität und gehebelte Positionen. Die nachgereichten COT-Daten per 21.11. zeigen, dass das Managed Money seine Short-Positionen zuletzt leicht reduziert hat und nun bei rund 137.700 Kontrakten short liegt – ein Hinweis darauf, dass ein Teil der Bewegung bereits über Positionierungsanpassungen gelaufen ist.

    Auch aus saisonaler Sicht passt der Abverkauf ins Bild. Historisch beginnt für den Henry-Hub-Future ab Mitte Dezember die schwächste Phase des Jahres, die typischerweise bis in den Februar hinein anhält. Der Markt scheint diesen saisonalen Effekt nun mit außergewöhnlicher Wucht vorweggenommen zu haben.

    Fazit:
    Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future hat eine klassische Wetter-Übertreibung in Rekordtempo korrigiert. Kurzfristig bleibt der Markt extrem volatil und anfällig, insbesondere solange milde Wetterprognosen dominieren und die saisonal schwache Phase läuft. Gleichzeitig zeigt die Größe des Abverkaufs, wie sensibel der Markt bleibt – neue Kälteimpulse könnten ebenso schnell wieder für Gegenbewegungen sorgen. Timing und Risikomanagement bleiben hier entscheidend.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Henry Hub Natural Gas: Brutaler Abverkauf beendet die Wetter-Euphorie Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future hat in der abgelaufenen Handelswoche einen der heftigsten Abverkäufe der vergangenen Jahre erlebt. Nach einem Hoch bei 5,496 USD am Freitag der Vorwoche brach der Kontrakt innerhalb weniger Tage massiv ein und verlor …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     