Henry Hub Natural Gas – Wettergetriebene Erholung trifft auf strukturellen Gegenwind

Der Henry-Hub-Natural-Gas-Future (NYMEX) konnte in der vergangenen Handelswoche deutlich zulegen und verzeichnete ein Plus von +4,95 %. Der Februar-Kontrakt schloss bei 3,879 US-Dollar/mmBtu. Auslöser der Bewegung war in erster Linie eine kältere Wetterprognose für den Jahreswechsel sowie die ersten Januartage, die kurzfristig zu höheren Heizgradtagen und steigender Nachfrage führte.







Die Marktreaktion war jedoch klar wettergetrieben und weniger strukturell unterlegt. Erwartet wird für den anstehenden EIA-Bericht ein kräftiger Lagerabbau, der das Speicherdefizit gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt erstmals seit dem Frühjahr vergrößern könnte. Diese Erwartung stützte die Preise in der dünnen Feiertagsliquidität zusätzlich.







Gleichzeitig bleibt das fundamentale Gesamtbild angespannt. Die US-Gasproduktion liegt weiterhin nahe Rekordniveaus, während die Förderaktivität hoch bleibt. Die zuletzt gemeldete Produktion im Lower-48-Gebiet bewegt sich deutlich über dem Vorjahresniveau. Auch auf der Angebotsseite zeigt sich bislang keine nachhaltige Entspannung, was mittelfristig preisdämpfend wirkt.







Ein Blick auf die COT-Daten bestätigt diese Einschätzung. Das Managed Money ist weiterhin klar auf der Short-Seite positioniert, hat seine Netto-Short-Position zuletzt jedoch leicht reduziert. Aktuell liegt diese bei –128.037 Kontrakten. Das signalisiert vorsichtige Gewinnmitnahmen auf der Short-Seite, jedoch keinen Positionswechsel oder eine klare bullische Neubewertung des Marktes.







Aus saisonaler Sicht bleibt das Bild eindeutig. Historisch tendiert der Henry-Hub-Gaspreis nach dem Jahreswechsel bis etwa Mitte Februar eher schwächer, da das winterliche Nachfragehoch häufig früher als erwartet ausläuft und das Angebot hoch bleibt. Die aktuelle Erholung fügt sich damit eher als Gegenbewegung in einen übergeordneten saisonalen Abwärtskontext ein.







Fazit:



Der jüngste Preisanstieg beim Henry-Hub-Natural-Gas-Future ist primär wetterbedingt und kurzfristiger Natur. Trotz der starken Wochenperformance bleibt das strukturelle Umfeld durch hohe Produktion und eine weiterhin ausgeprägte Short-Positionierung belastet. Die Saisonalität spricht weiterhin für fallende Preise bis in den Februar hinein. Solange sich an Angebot und Positionierung nichts grundlegend ändert, ist die aktuelle Stärke eher als Erholung denn als Trendwende zu werten.

