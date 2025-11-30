Henry Hub mit Rallye in der Kältefront – trotz saisonalem Gegenwind

Der Henry Hub Natural Gas Future hat in der vergangenen Woche deutlich angezogen und mit einem Wochenplus von 2,79 % bei 4,862 USD geschlossen. Der gesamte Verlauf war geprägt von einer stabilen Aufwärtsbewegung, die sich zum Ende der Woche noch einmal beschleunigte – insbesondere nach Veröffentlichung der jüngsten Lagerdaten. Der unerwartet starke Draw von –11 Bcf (Konsens: –9 Bcf) hat den Markt spürbar gestützt und die Erwartung verstärkt, dass die beginnende Kältephase den Gasbedarf weiter erhöhen wird. Entscheidend war dabei vor allem die Veränderung in den Wettermodellen: Für den Zeitraum 3.–7. Dezember wurden erneut deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen für den Nordosten und die Großen Seen prognostiziert, was die Heiznachfrage unmittelbar erhöht.







Fundamental zeigt sich eine klare Diskrepanz: Die Produktion bleibt mit 113,4 Bcf/Tag auf Rekordniveau, während die Nachfrage zwar zulegt, aber strukturell hinter der Produktion zurückbleibt. Dennoch ist der Markt derzeit eng genug, um auf jede zusätzliche Nachfragebewegung sensibel zu reagieren. LNG-Flows bleiben auf hohem Niveau bei 18,5 Bcf/Tag, und auch der Stromsektor meldet steigende Gasverbräuche, was die kurzfristige Nachfrage zusätzlich stützt.







Besonders relevant für das Risiko-/Renditeprofil ist die Positionierung: Die COT-Daten per 17. Oktober zeigen, dass das Managed Money seine Netto-Short-Positionen auf über 150.000 Kontrakte ausgeweitet hat – der höchste Stand seit Jahren. Damit ist der Markt extrem anfällig für Short-Squeezes, insbesondere wenn Wettermodelle plötzlich kälter werden oder Lagerdaten stärker ausfallen als erwartet. Genau dieses Muster hat sich in den letzten Tagen gezeigt. Jede neue Prognose einer Kältefront führt zu impulsiven, technisch getriebenen Bewegungen nach oben, weil Short-Positionen aggressiv eingedeckt werden.







Saisonal betrachtet steht Henry Hub allerdings vor einer schwierigen Phase. Historisch gesehen fällt der Gaspreis ab Mitte Dezember oftmals zurück, weil die erste große Kältewelle bereits eingepreist ist und die Volatilität im Verlauf des Winters typischerweise abnimmt. Diese Saisonalität bleibt ein wichtiges Gegengewicht zum aktuellen Momentum.







Fazit:



Der Henry Hub profitiert kurzfristig von einer Kombination aus kälteren Wetterprognosen, bullischen Lagerdaten und einer extrem einseitigen Marktpositionierung. Mittelfristig bleibt jedoch Vorsicht angebracht, da die Saisonalität klar nach unten zeigt und die rekordhohe Produktion das strukturelle Überangebot nicht verschwinden lässt. Kurzfristige Rallyes sind möglich – strukturelle Trendwechsel aber bleiben fragil.

