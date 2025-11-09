Nat-Gas trotzt mildem Wetter – Stärke trotz saisonaler Schwäche

Der Henry-Hub Natural-Gas-Future legte in der vergangenen Woche um +5,08 % zu und schloss bei 4,324 USD/mmBtu, nachdem er zwischenzeitlich bis auf 4,42 USD gestiegen war. Damit zeigte sich der Markt deutlich robuster als die fundamentalen Daten erwarten ließen – denn eigentlich ist der November historisch eine Phase sinkender Preise.







Trotz anhaltend hoher US-Produktion und ungewöhnlich milder Temperaturen in großen Teilen der Vereinigten Staaten blieb die Nachfrage stabil. Die wöchentliche EIA-Speicherbilanz brachte mit +33 Bcf exakt den Konsenswert, lag jedoch unter dem Fünfjahresdurchschnitt von +42 Bcf. Die Gesamtvorräte betragen aktuell 3.915 Bcf, rund 4 % über dem Fünfjahresmittel, aber leicht unter Vorjahresniveau. Damit bleibt die Versorgung komfortabel, ohne einen akuten Angebotsüberhang zu signalisieren.







Zusätzliche Unterstützung erhielt der Markt durch stabile LNG-Exporte (17,3 Bcf/Tag) und eine leicht gestiegene Stromnachfrage in den unteren 48 Bundesstaaten. Gleichwohl hat der jüngste Anstieg der aktiven Gasbohranlagen auf ein 2,25-Jahreshoch (128 Rigs) den mittelfristigen Druck auf die Preise erhöht.







Aus technischer Sicht hat sich Gas oberhalb der Marke von 4,20 USD stabilisiert – ein Niveau, das nun als kurzfristige Unterstützung fungiert. Auf der Oberseite wäre ein Durchbruch über 4,50 USD das Signal für eine mögliche Fortsetzung in Richtung 4,80 USD.







Fazit:



Der Henry-Hub-Future zeigt sich trotz saisonaler Schwäche erstaunlich fest. Mildes Wetter und hohe Produktion verhindern zwar einen nachhaltigen Ausbruch, doch die Marktstruktur bleibt konstruktiv. Sollten die Temperaturen in den kommenden Wochen fallen, könnten die aktuellen Niveaus den Ausgangspunkt für eine winterliche Aufwärtsbewegung bilden.

