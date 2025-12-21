    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Carsten Stork

    1313 Aufrufe 1313 0 Kommentare 0 Kommentare

    Natural Gas bleibt im Abwärtstrend – Short-Covering ändert nichts am Gesamtbild

    Der Henry Hub Natural Gas Future konnte sich in der vergangenen Woche nicht stabilisieren und schloss erneut im Minus. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt –1,8 % und beendete den Handel bei 4,026 USD. Bereits in der Vorwoche stand der Markt mit …

    Carsten Stork - Natural Gas bleibt im Abwärtstrend – Short-Covering ändert nichts am Gesamtbild
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Henry Hub Natural Gas Future konnte sich in der vergangenen Woche nicht stabilisieren und schloss erneut im Minus. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt –1,8 % und beendete den Handel bei 4,026 USD. Bereits in der Vorwoche stand der Markt mit einem Rückgang von über 23 % massiv unter Druck, sodass sich das übergeordnete Schwächebild weiter bestätigt.

    Eine echte Erholung blieb aus. Zwar fiel der Markt am Freitag zunächst bis auf 3,84 USD, von wo aus technisches Short-Covering einsetzte, doch diese Bewegung hatte rein korrektiven Charakter. Der Schlusskurs nahe 4,00 USD unterstreicht, dass Käufer bislang nicht bereit sind, nachhaltig in den Markt zurückzukehren.

    Fundamental bleibt das Umfeld belastend. Überdurchschnittlich milde Wetterprognosen für weite Teile der USA dämpfen die Heiznachfrage, während die US-Gasproduktion nahe Rekordniveaus verharrt. Gleichzeitig signalisieren die Lagerdaten weiterhin ausreichende Versorgung, sodass kurzfristig kein Angebotsengpass erkennbar ist. Unterstützende Faktoren wie steigende Stromproduktion reichen bislang nicht aus, um den Trend zu drehen.

    Interessant bleibt die Positionierung. Das Managed Money nutzt die starken Kursverluste weiterhin zum Abbau von Short-Positionen. Aktuell liegt die Netto-Short-Position bei 106.479 Kontrakten, nachdem im Oktober noch über 158.000 Kontrakte short gehalten wurden. Der Abbau ist deutlich, signalisiert jedoch bislang eher Risikoreduktion als eine echte Neubewertung des Marktes.

    Auch die Saisonalität bestätigt das aktuelle Preisverhalten. Historisch tendiert der Natural-Gas-Markt bis Mitte Februar klar nach unten, und der aktuelle Verlauf folgt diesem Muster nahezu lehrbuchartig.

    Fazit:
    Natural Gas bleibt klar unter Druck. Die jüngste Stabilisierung ist technisch bedingt und ändert nichts am übergeordneten Abwärtstrend. Hohe Produktion, schwache wetterbedingte Nachfrage und eine negative Saisonalität sprechen weiterhin gegen eine nachhaltige Erholung. Solange sich diese Faktoren nicht drehen, bleibt der Markt strukturell anfällig auf der Unterseite.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Natural Gas bleibt im Abwärtstrend – Short-Covering ändert nichts am Gesamtbild Der Henry Hub Natural Gas Future konnte sich in der vergangenen Woche nicht stabilisieren und schloss erneut im Minus. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt –1,8 % und beendete den Handel bei 4,026 USD. Bereits in der Vorwoche stand der Markt mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     