Natural Gas bleibt im Abwärtstrend – Short-Covering ändert nichts am Gesamtbild

Der Henry Hub Natural Gas Future konnte sich in der vergangenen Woche nicht stabilisieren und schloss erneut im Minus. Auf Wochensicht verlor der Kontrakt –1,8 % und beendete den Handel bei 4,026 USD. Bereits in der Vorwoche stand der Markt mit einem Rückgang von über 23 % massiv unter Druck, sodass sich das übergeordnete Schwächebild weiter bestätigt.







Eine echte Erholung blieb aus. Zwar fiel der Markt am Freitag zunächst bis auf 3,84 USD, von wo aus technisches Short-Covering einsetzte, doch diese Bewegung hatte rein korrektiven Charakter. Der Schlusskurs nahe 4,00 USD unterstreicht, dass Käufer bislang nicht bereit sind, nachhaltig in den Markt zurückzukehren.







Fundamental bleibt das Umfeld belastend. Überdurchschnittlich milde Wetterprognosen für weite Teile der USA dämpfen die Heiznachfrage, während die US-Gasproduktion nahe Rekordniveaus verharrt. Gleichzeitig signalisieren die Lagerdaten weiterhin ausreichende Versorgung, sodass kurzfristig kein Angebotsengpass erkennbar ist. Unterstützende Faktoren wie steigende Stromproduktion reichen bislang nicht aus, um den Trend zu drehen.







Interessant bleibt die Positionierung. Das Managed Money nutzt die starken Kursverluste weiterhin zum Abbau von Short-Positionen. Aktuell liegt die Netto-Short-Position bei 106.479 Kontrakten, nachdem im Oktober noch über 158.000 Kontrakte short gehalten wurden. Der Abbau ist deutlich, signalisiert jedoch bislang eher Risikoreduktion als eine echte Neubewertung des Marktes.







Auch die Saisonalität bestätigt das aktuelle Preisverhalten. Historisch tendiert der Natural-Gas-Markt bis Mitte Februar klar nach unten, und der aktuelle Verlauf folgt diesem Muster nahezu lehrbuchartig.







Fazit:



Natural Gas bleibt klar unter Druck. Die jüngste Stabilisierung ist technisch bedingt und ändert nichts am übergeordneten Abwärtstrend. Hohe Produktion, schwache wetterbedingte Nachfrage und eine negative Saisonalität sprechen weiterhin gegen eine nachhaltige Erholung. Solange sich diese Faktoren nicht drehen, bleibt der Markt strukturell anfällig auf der Unterseite.

