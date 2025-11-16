Natural Gas überrascht den Markt – Rally trägt den Future auf ein neues Mehrwochenhoch

Der Henry Hub Natural Gas Future hat in der vergangenen Woche erneut eine sehr überzeugende Performance gezeigt. Nach dem bereits starken Anstieg der Vorwoche legte der Future um weitere +4,3 % zu und schloss am Freitag bei 4,509 USD. Im Wochenverlauf konnte sogar ein Hoch bei 4,688 USD erreicht werden – ein Niveau, das zuletzt im Dezember 2022 eine relevante Rolle gespielt hat und zeigt, wie kraftvoll der aktuelle Aufwärtsimpuls ist.







Auslöser dieser Bewegung war vor allem die Reaktion des Marktes auf den jüngsten EIA-Speicherbericht. Zwar wurden die US-Speicherbestände stärker aufgebaut als erwartet – eine Einspeisung von 45 bcf gegenüber einer Analystenerwartung von 34 bcf –, doch der Markt nahm diese Nachricht erstaunlich gelassen auf. Nach einem kurzen Rücksetzer setzte sich der übergeordnete Aufwärtstrend fort, und der Future beendete die Woche klar im Plus.







Interessant ist dabei vor allem die Marktmechanik: Trotz des größeren Speicheraufbaus bleibt der Markt sehr gut unterstützt, weil die Händler zunehmend auf den anstehenden Winterfaktor blicken. Mehrere Marktkommentare betonen, dass die starke Heiznachfrage in den ersten Novembertagen ausreichen dürfte, um in den kommenden Berichten die ersten Entnahmen zu zeigen. Hinzu kommt der Hinweis, dass die aktuelle Einspeisung womöglich nicht der endgültige Peak der Speicherstände ist – dennoch zeigt der Preis eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit.







Der Aufwärtsimpuls wurde zudem durch die breite Marktstimmung bestätigt: Der Natural-Gas-Future konnte trotz eines schwankenden Energiemarktes die Gewinne verteidigen und schloss weit über den Intraday-Lows. Das spricht für eine solide Nachfrage im Markt und dafür, dass Rücksetzer aktuell weiterhin gekauft werden. Dass der Future am Donnerstagnachmittag sogar die Marke von 4,68 USD testen konnte, unterstreicht die Momentum-Dynamik.







Fazit:



Der Natural-Gas-Future zeigt eine beeindruckende Stärke und wirkt technisch sowie marktstrukturell gut unterstützt. Der klare Wochenanstieg, das frische Mehrwochenhoch und die robuste Nachfrage trotz eines höheren Speicheraufbaus sprechen für ein weiterhin konstruktives Setup. Sollte sich das saisonale Wintermuster verstärken, stehen die Chancen gut, dass Natural Gas in den kommenden Wochen weiter Boden gutmacht und die 4,70 USD erneut anläuft.

