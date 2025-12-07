    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Carsten Stork

    829 Aufrufe 829 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gaspreise rutschen weiter – trotz winterlicher Risiken

    Der TTF Natural Gas Future war in der vergangenen Woche erneut schwach und verlor –4,84 %, mit einem Wochenschluss bei 27,30 €/MWh – dem niedrigsten Niveau seit April 2024. Die Preise bewegen sich damit in einem Umfeld, das wetter- und geopolitisch …

    Carsten Stork - Gaspreise rutschen weiter – trotz winterlicher Risiken
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der TTF Natural Gas Future war in der vergangenen Woche erneut schwach und verlor –4,84 %, mit einem Wochenschluss bei 27,30 €/MWh – dem niedrigsten Niveau seit April 2024. Die Preise bewegen sich damit in einem Umfeld, das wetter- und geopolitisch äußerst sensitiv ist.

    Obwohl die Lagerstände in Europa über dem 5-Jahres-Durchschnitt liegen, fällt auf, dass Deutschland nur noch knapp über 60 % gefüllt ist – und der eigentliche Winter noch bevorsteht. Parallel wirken globale Faktoren dämpfend: Rekord-LNG-Exportmengen aus den USA sowie weiterhin solide Pipeline-Zuflüsse aus Norwegen halten den europäischen Markt gut versorgt. Die asiatische LNG-Nachfrage war zuletzt schwach, was zusätzlich stabilisierend wirkt.

    Geopolitisch bleibt der Einfluss hoch: Die laufenden US-vermittelten Waffenstillstandsgespräche zwischen Russland und der Ukraine haben die Aussicht geweckt, dass Sanktionen auf russisches Gas perspektivisch gelockert werden könnten. In Summe führt das zu einer strukturellen „Abwärtsverankerung“ der Preise, trotz saisonaler Risiken in den kommenden Wochen.

    Fazit:
    Der Preisrutsch scheint kurzfristig übertrieben. Die Lagerstände reichen für Beruhigung, aber der Winter hat noch nicht geliefert. Sollte es zu einem Kälteeinbruch kommen oder geopolitischer Optimismus enttäuscht werden, könnte TTF schnell wieder über die 30 €/MWh schieben. Aus unserer Sicht bleibt das Chance-Risiko-Profil asymmetrisch — nicht zum Abverkaufen, sondern als Position mit Rebound-Potenzial.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork Gaspreise rutschen weiter – trotz winterlicher Risiken Der TTF Natural Gas Future war in der vergangenen Woche erneut schwach und verlor –4,84 %, mit einem Wochenschluss bei 27,30 €/MWh – dem niedrigsten Niveau seit April 2024. Die Preise bewegen sich damit in einem Umfeld, das wetter- und geopolitisch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     