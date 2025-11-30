Der TTF fällt unter €30/MWh – trotz gefährlich niedriger Speicherstände in Deutschland

Der europäische TTF-Gasfuture setzt seine Abwärtsbewegung fort und fiel in der vergangenen Woche um weitere 5,94 % auf €28,65/MWh – den tiefsten Stand seit Mai 2024. Der entscheidende Bruch durch die €30-Marke hat den Markt in eine Phase überproportionaler Schwäche geführt, in der fundamentale Risiken aus Sicht vieler Marktteilnehmer komplett ignoriert werden. Besonders bemerkenswert: Deutschland steht mit Füllständen unter 70 % so schlecht da wie seit Jahren nicht, und auch die EU-Speicher liegen mit rund 79 % deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt. Normalerweise würde ein solches Niveau in die entgegengesetzte Richtung wirken – vor allem Ende November, traditionell einer Phase steigender Risikoaufschläge.







Dass der Markt dennoch so stark fällt, liegt an einem sehr speziellen Mix aus kurzfristigen Faktoren. Die geopolitischen Signale aus den Ukraine-Friedensgesprächen haben die Risikoaufschläge reduziert, während LNG-Zuflüsse aus den USA und Katar zuletzt wieder gestiegen sind und norwegische Pipelineflüsse stabil bleiben. Gleichzeitig preisen die Modelle für Anfang Dezember erneut mildere Temperaturen ein, was die kurzfristige Nachfrage dämpft. In Summe erzeugt das ein Narrativ temporärer Versorgungssicherheit, das den Blick auf die strukturellen Risiken in den Hintergrund drängt. Doch damit entsteht ein erhebliches Ungleichgewicht: Die Speichersituation ist kritisch, der Abstand zum Fünfjahresschnitt groß, und die Short-Positionierung der Fonds bleibt hoch – ein Setup, das im Falle eines Kälteeinbruchs oder logistischer Störungen zu abrupten Preissprüngen führen kann.







Der starke Abgabedruck der letzten Tage wirkt daher weniger wie eine fundamentale Neubewertung, sondern eher wie ein technisch getriebener Trend, der sich durch den Bruch der psychologischen €30-Marke beschleunigt hat. Unterhalb dieser Schwelle fehlt dem Markt derzeit jede klare Unterstützung. Gleichzeitig bleibt die strukturelle Lage fragil: Europa ist weit stärker abhängig von LNG-Importen als noch vor zwei Jahren, und die globale Angebotslage bleibt angespannt, bis neue Kapazitäten 2026/27 ans Netz gehen.







Fazit:



Der TTF handelt deutlich unterhalb dessen, was die Speicherlage rechtfertigen würde – ein Markt, der kurzfristige Wettertrends überbewertet und strukturelle Risiken unterschätzt. Die aktuelle Schwäche kann sich fortsetzen, solange milde Temperaturen dominieren. Aber das Setup bleibt störanfällig: Jede Kältephase oder Verzögerung bei LNG-Lieferungen könnte einen schnellen Reversal auslösen. Der Markt unterschätzt das Risiko – und genau darin liegt die Chance.

