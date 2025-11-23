    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Carsten Stork

    TTF Natural Gas Future – gefährlich nahe an der 30-€-Marke

    Der europäische TTF Natural Gas Future (ICE Endex) schloss die Woche mit einem Verlust von –1,85 % bei 30,20 €/MWh und beendete die Woche direkt am Wochentief – gefährlich nah an der psychologisch wie technisch zentralen 30-€-Marke. Die gesamte …

    Der europäische TTF Natural Gas Future (ICE Endex) schloss die Woche mit einem Verlust von –1,85 % bei 30,20 €/MWh und beendete die Woche direkt am Wochentief – gefährlich nah an der psychologisch wie technisch zentralen 30-€-Marke. Die gesamte Woche war von anhaltendem Abgabedruck geprägt, ohne nennenswerte Erholungsversuche.

    Parallel wirkten die Entwicklungen rund um die möglichen US-russisch-ukrainischen Friedensgespräche dämpfend auf das Risiko-Premium. Zudem unterstützten Wettermodelle die Erwartung normalisierter bis leicht wärmerer Temperaturen für Ende November und Anfang Dezember, was die kurzfristige Nachfrage reduziert. Auch der Preisabstand zwischen europäischen TTF-Preisen und US-Henry-Hub hat sich weiter verengt – ein Signal dafür, dass Europa weniger bereit ist, hohe Risikoaufschläge zu zahlen.

    Besonders kritisch wird jedoch die Entwicklung der deutschen Gasspeicher gesehen: Die Füllstände liegen nur noch knapp über 60 % und sind damit deutlich unter dem langjährigen Vergleichsniveau – und vor allem: sie steigen nicht mehr, sondern fallen. Das wird auch zunehmend von deutschen Medien thematisiert. Während Europa insgesamt noch solide bestückt wirkt, rückt Deutschland mit seinen hohen Winterverbrauchsprofilen erneut in den Fokus.

    Fazit:
    Der TTF Future steht technisch wie fundamental auf dünnem Eis. Die Gefahr eines Unterschreitens der 30-€-Marke bleibt akut, insbesondere wenn sich das milde Wetter bestätigt oder die geopolitische Risikoprämie weiter auspreist. Erst oberhalb von 35–36 € würde sich das kurzfristige Bild wieder stabilisieren.

