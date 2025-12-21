    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    TTF Natural Gas meldet sich zurück – erstes Lebenszeichen nach langer Schwäche

    TTF Natural Gas meldet sich zurück – erstes Lebenszeichen nach langer Schwäche
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der europäische TTF Natural Gas Future konnte in der vergangenen Woche erstmals seit längerem wieder zulegen und schloss mit einem Wochenplus von +2,83 %. Der Schlusskurs am Freitag lag bei 28,255, nachdem der Markt am Dienstag, dem 16.12., noch ein Tief bei 26,68 markiert hatte. Seit diesem Tief setzte eine kontinuierliche Erholung ein, die sich ohne größere Rücksetzer bis zum Wochenschluss fortsetzte.

    Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung der deutschen Gasspeicher-Füllstände. Diese fallen weiter und liegen inzwischen unter 60 %, obwohl wir uns weiterhin mitten im Winter befinden. Das ist insofern bemerkenswert, als der Abbau der Speicher bislang relativ zügig erfolgt. Sollte sich dieses Tempo fortsetzen, dürfte das Thema Versorgungssicherheit wieder stärker in den Fokus des Marktes rücken.

    Preislich ist die Bewegung bislang noch als Erholung innerhalb eines übergeordneten Schwächezustands zu werten. Dennoch zeigt der Markt erstmals wieder reaktive Stärke, was angesichts der Speicherentwicklung ein Signal ist, das man nicht ignorieren sollte.

    Fazit:
    Der TTF Natural Gas Future sendet ein erstes positives Signal. Die Erholung vom Wochentief ist technisch sauber verlaufen und fällt zeitlich mit weiter sinkenden deutschen Gasspeicher-Füllständen zusammen. Noch ist daraus kein Trendwechsel abzuleiten, aber der Markt beginnt, wieder sensibler auf fundamentale Risiken zu reagieren.

    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
