TTF Natural Gas: Mildes Wetter drückt – leichte Erholung zum Wochenschluss

Der europäische TTF Natural Gas Future zeigte auch in der vergangenen Woche ein schwaches Bild und verlor 1,23 %. Im Tief rutschte der Kontrakt knapp über die Marke von 30 €/MWh, bevor er zum Wochenschluss wieder leicht zulegen konnte und bei 31,075 €/MWh notierte. Die Marktbewegung bleibt klar von der Wetterlage dominiert: milde Temperaturen und eine ungewöhnlich starke Windkraftproduktion haben die Heiz- und Gasnachfrage flächendeckend gedämpft und sorgen weiterhin für Druck auf die Preise.







Gleichzeitig bleibt das Angebot üppig. Europa verbuchte rekordhohe LNG-Importe: In den ersten zehn Monaten 2025 kamen 101,38 Mio. Tonnen LNG an – fast 17 Mio. Tonnen mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch die Pipelineflüsse aus Norwegen laufen stabil, während die EU-Gasspeicher mit rund 82,6 % weiterhin gut gefüllt sind. Das Defizit gegenüber dem Vorjahr nimmt ab, was zusätzlich preisdrückend wirkt.







Zum Ende der Woche kam es jedoch zu einer leichten Gegenbewegung. Modelle signalisieren sinkende Windleistung und eine beginnende Kältephase ab Freitag – beides Faktoren, die kurzfristig Nachfrage und Preise stützen können. Im Hintergrund bleibt das Risiko geopolitischer Verwerfungen: neue russische Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur schüren die Sorge, dass die Ukraine im Winter mehr Gas aus EU-Speichern beziehen könnte.







Analysten betonen, dass die kurzfristige Preisdynamik stark wetterabhängig bleibt. Ohne extreme Kälte oder strukturelle Angebotsstörungen fehlen vorerst überzeugende Aufwärtsimpulse.







Fazit:



Der TTF-Markt bleibt volatil und weitgehend wettergetrieben. Die Kombination aus milder Temperaturlage, hoher Versorgung, robusten LNG-Flüssen und stabilen Pipelineimporten spricht kurzfristig gegen deutliche Preissprünge. Geopolitische Risiken bleiben jedoch ein ständiger Unsicherheitsfaktor – erst mit nachhaltiger Kälte oder neuen Angebotsproblemen könnte der TTF wieder stärker nach oben drehen.

