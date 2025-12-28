    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Carsten Stork

    TTF Natural Gas – Speicherstände sinken, Winterrisiko rückt in den Fokus

    Foto: renditemanufaktur.de
    Der TTF Natural Gas Future (ICE Endex) zeigte sich in der vergangenen Handelswoche leicht schwächer und verlor –0,81 %. Der Kontrakt schloss bei 27,93 EUR/MWh und damit knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 28-Euro-Marke. Die Kursbewegung blieb insgesamt überschaubar und spiegelte den ruhigen Feiertagshandel wider.

    Zunehmend rückt jedoch die Fundamentallage auf der Versorgungsseite in den Mittelpunkt. Besonders relevant sind die aktuellen Gasspeicherfüllstände in Deutschland, die zuletzt weiter gefallen sind. Die Speicher liegen inzwischen deutlich unter 60 % und bewegen sich bereits in Richtung 50 %. Dieser Rückgang erfolgte bislang trotz eines vergleichsweise moderaten Temperaturverlaufs.

    Brisant wird die Situation vor allem mit Blick nach vorne. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen und Wochen eine ausgeprägtere Kältephase in Mitteleuropa. Sollte sich diese Prognose bestätigen, dürfte sich der Speicherabbau spürbar beschleunigen. In einem solchen Umfeld gewinnt die Versorgungssicherheit wieder an Bedeutung, was das Chance-Risiko-Profil für den Gaspreis verändern kann.

    Der Markt preist dieses Risiko aktuell nur sehr begrenzt ein. Trotz sinkender Speicherstände bleibt der TTF-Preis gedämpft, was darauf hindeutet, dass viele Marktteilnehmer bislang auf ausreichende Versorgung und kurzfristige Entspannung setzen. Gerade diese Zurückhaltung macht die Entwicklung der kommenden Wochen besonders spannend.

    Fazit:
    Der TTF-Gaspreis zeigt sich kurzfristig noch stabil bis leicht schwächer, doch die Fundamentaldaten beginnen sich zu verschärfen. Sinkende Speicherstände bei gleichzeitig bevorstehender Kälteperiode erhöhen das Aufwärtsrisiko. Sollte der Winter in Europa kälter ausfallen als bislang eingepreist, dürfte der Markt gezwungen sein, dieses Risiko neu zu bewerten. Die kommenden Wochen könnten damit entscheidend für die weitere Preisentwicklung werden.

