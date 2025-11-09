TTF Natural Gas: Trügerische Ruhe – Europas Speicherproblem verschärft sich

Der TTF Natural Gas Future schloss die Handelswoche leicht schwächer mit einem Minus von 0,23 % bei 31,245 EUR pro Megawattstunde. Damit setzte sich die seit Wochen anhaltende Seitwärtsbewegung im europäischen Gasmarkt fort. Trotz des geringen Wochenverlusts bleibt die Lage angespannt, denn die strukturellen Risiken sind deutlich größer, als es die aktuelle Preisentwicklung vermuten lässt.







Im Mittelpunkt steht die Versorgungslage in Deutschland. Die Gasfüllstände liegen inzwischen deutlich unter dem historischen Minimum der Jahre 2018 bis 2021. Selbst im Vergleich zu den kritischen Winterphasen nach der Energiekrise 2022 ist das aktuelle Niveau auffällig niedrig. Die Kombination aus hohem Verbrauch, eingeschränkten LNG-Anlandungen und schwächerem Zufluss über die Niederlande hat die Speicherstände merklich belastet.







Politisch setzt Berlin offenbar darauf, dass ein milder Winter und stabile LNG-Importe ausreichen, um Engpässe zu vermeiden. Diese Strategie birgt allerdings Risiken: Ein kälterer Witterungsverlauf oder Störungen bei den LNG-Lieferketten könnten die Marktbalance schnell kippen lassen. Zudem zeigen sich in Nordwesteuropa erste Anzeichen steigender Spotpreise, die auf eine vorsorgliche Absicherung der Versorger hinweisen.







Gleichzeitig belastet der globale Angebotsüberhang die Preisentwicklung. Die US-Produktion bleibt auf Rekordniveau, und Katar hat für Dezember zusätzliche LNG-Ladungen in Aussicht gestellt. Dadurch fällt es dem europäischen Markt schwer, nachhaltig über die Marke von 32 EUR/MWh auszubrechen. Charttechnisch bewegt sich der TTF-Future in einer engen Spanne zwischen 30 EUR und 33 EUR. Ein Bruch unter 30 EUR würde neue Verkaufssignale auslösen, während ein Ausbruch über 33 EUR Raum bis 36 EUR eröffnen könnte.







Fundamental spiegelt der aktuelle Preis ein „Sicherheits-Discount-Szenario“ wider: kurzfristige Entspannung bei gleichzeitig wachsendem strukturellem Risiko. Während sich die Industrieproduktion in Deutschland zuletzt leicht erholt hat, bleibt der Gasverbrauch der Haushalte auf hohem Niveau. Gleichzeitig zeigen die Futures-Spreads eine leichte Verflachung der Winterkurve – ein Hinweis darauf, dass sich Marktteilnehmer weniger auf Preisspitzen, sondern auf eine anhaltend enge Versorgungslage vorbereiten.







Fazit:



Der europäische Gasmarkt wirkt trügerisch ruhig. Die niedrigen Speicherstände in Deutschland und die wachsende Abhängigkeit von LNG-Importen erhöhen das Risiko eines plötzlichen Preissprungs. Solange der Winter mild bleibt, dürfte der Markt seitwärts tendieren – doch die strukturelle Verwundbarkeit ist hoch. Für Trader bietet der TTF-Future damit ein klassisches asymmetrisches Setup: begrenztes Abwärtspotenzial bei gleichzeitig erheblichen Aufwärtsrisiken im Falle eines kalten Winters oder logistischer Störungen.

