    JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor einem Kapitalmarkttag des Industriekonzerns von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte eine umfangreichere Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers bekannt geben, wahrscheinlich in Form einer steuerneutralen Sachdividende, schrieb Rizk Maidi in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Anteil an dem Medizintechnikkonzern dürfte dann auf rund 30 Prozent sinken. Danach werde Siemens dann zu einem fokussierten Industriekonzern, der eine KI-Plattform durch OneTech schaffen könne./rob/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 240,7EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Rizk Maidi
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 291
    Kursziel alt: 261
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


