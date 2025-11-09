JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor einem Kapitalmarkttag des Industriekonzerns von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte eine umfangreichere Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers bekannt geben, wahrscheinlich in Form einer steuerneutralen Sachdividende, schrieb Rizk Maidi in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Anteil an dem Medizintechnikkonzern dürfte dann auf rund 30 Prozent sinken. Danach werde Siemens dann zu einem fokussierten Industriekonzern, der eine KI-Plattform durch OneTech schaffen könne./rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 240,7EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 291

Kursziel alt: 261

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



