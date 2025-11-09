JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor einem Kapitalmarkttag des Industriekonzerns von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte eine umfangreichere Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers bekannt geben, wahrscheinlich in Form einer steuerneutralen Sachdividende, schrieb Rizk Maidi in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Anteil an dem Medizintechnikkonzern dürfte dann auf rund 30 Prozent sinken. Danach werde Siemens dann zu einem fokussierten Industriekonzern, der eine KI-Plattform durch OneTech schaffen könne./rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 240,7EUR auf Tradegate (07. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 291
Kursziel alt: 261
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
