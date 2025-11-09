PRÄSENTATION SEINES UNWIRKLICHEN KALENDERS UND SEINER IKONISCHEN REISEZIELE IN DER GLOBALEN REISEBRANCHE

Der saudische Tourismus präsentiert einen unwirklichen Kalender mit globalen Veranstaltungen und Unterhaltungsangeboten, und hebt seine ikonischen Reiseziele hervor, vom unberührten saudischen Roten Meer und den antiken Wundern von Al-Ula bis hin zu den pulsierenden Städten Riad und Jeddah .

Aufbauend auf dem Wachstum von 116 Millionen Besuchern im Jahr 2024 und 60,9 Millionen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 lädt Saudi-Arabien seine Handels- und Geschäftspartner dazu ein, die florierenden Möglichkeiten zu nutzen, die das am schnellsten wachsende Tourismusziel der Welt bietet.

LONDON, 9. November 2025 /PRNewswire/ -- Saudi-Arabien machte am Eröffnungstag des World Travel Market (WTM) 2025 einen starken Eindruck, als die saudische Tourismusbehörde (STA) und ihre 71 Partner den spektakulären „Saudi Land"-Pavillon enthüllten, der das Ausmaß und die Ambitionen des saudischen Tourismussektors präsentiert. Nach einem rekordverdächtigen Jahr, in dem fast 116 Millionen Besucher begrüßt wurden und 75 Milliarden Dollar an Tourismusausgaben generiert wurden, ist STA auf der WTM bereit, globale Partnerschaften zu vertiefen und neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Wachstum zu erschließen.

Im „Saudi Land" erlebten die Besucher den saudischen Unreal-Kalender - eine ganzjährige Reihe von Weltklasse-Events wie die Formel 1, MDLBEAST Soundstorm, die italienischen und spanischen Super Cups und den WWE Royal Rumble - die durch eine immersive Kampagne mit Cristiano Ronaldo zum Leben erweckt wurden. Der Pavillon warf auch ein Schlaglicht auf Saudi-Arabiens ikonische Reiseziele - von der antiken Majestät von Al-Ula und dem unberührten saudischen Roten Meer bis hin zur kulturellen Lebendigkeit von Jeddah und der modernen Energie von Riad - sowie auf neue Erlebnisse wie die Eröffnung der Luxusinsel Shura Island und die Eröffnung von Six Flags Qiddiya City, die das Engagement Saudi-Arabiens für Innovation und Gastfreundschaft von Weltklasse unterstrichen.

Mit Partnern aus dem gesamten touristischen Ökosystem schafft Saudi-Arabien neue Möglichkeiten für Handel und Investitionen und stärkt seine Position als bevorzugtes Reiseziel für die globale Reisebranche.

Abdullah Alhagbani, Chief Partnerships and Regulatory Affairs Officer bei STA, sagte:

„Wir freuen uns sehr, unsere geschätzten Partner und Gäste aus der ganzen Welt in Saudi Land" begrüßen zu dürfen, während wir unsere außergewöhnliche Wachstumsreise fortsetzen. Auf der diesjährigen WTM sind wir mit 71 Partnern vertreten und haben fast 500 Treffen mit Branchenführern geplant, um die Zusammenarbeit zu vertiefen, neue Partnerschaftsmöglichkeiten zu erschließen und die nächste Phase des touristischen Erfolgs gemeinsam voranzutreiben.