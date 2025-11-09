13. Globales Videomedienforum in Xi'an mit dem Aufruf, die Stimme des globalen Südens zu stärken

Unter dem Motto „Building Consensus for Shared Benefits: Media's Role in Global Governance" (Konsensbildung für gemeinsamen Nutzen: Die Rolle der Medien in der Weltordnungspolitik) hat das Forum mehr als 300 Gäste versammelt, darunter die Leiter internationaler Organisationen, Medieninstitutionen aus 40 Ländern und Regionen sowie Vertreter von Botschaften in China.

XI'AN, China, 9. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Eröffnungssitzung des „Global South Media Partners Mechanism" und das 13. Globale Videomedienforum (VMF) wurden am Donnerstag in Xi'an in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi eröffnet und brachten Regierungsbeamte sowie führende internationale Medienvertreter zusammen, um die Rolle der Medien in der Weltordnungspolitik zu erforschen sowie einen Aufruf zur Zusammenarbeit zu veröffentlichen, um die Stimmen des globalen Südens zu verstärken.

Die zweitägige Veranstaltung wird gemeinsam von der CCTV Video News Agency (CCTV+), der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in Xi'an und dem Büro der China Media Group (CMG) in Shaanxi gesponsert, mit Unterstützung des China Global Television Network (CGTN).

Das Forum war der offizielle Startschuss für den „Global South Media Partners Mechanism", eine neue Plattform, die von der CMG initiiert wurde und darauf abzielt, die Zusammenarbeit zwischen den Medien des Globalen Südens zu vertiefen, die praktische Zusammenarbeit, den Austausch von Inhalten, die Berufsausbildung und gemeinsame Produktionen zu fördern sowie den Dialog und die Forschung zwischen den teilnehmenden Medienpartnern zu unterstützen.

Es wurde unter den Leitprinzipien der Förderung gleichberechtigter Konsultation, gemeinsamer Entwicklung und der Stärkung der Diskurskraft des globalen Südens ins Leben gerufen und hat bereits 528 Medienorganisationen aus 114 Ländern und Regionen zur Teilnahme bewegt.

Der pakistanische Präsident Asif Ali Zardari, der Präsident von Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, und der Präsident von Uruguay, Yamandu Orsi, übermittelten jeweils ein Glückwunschschreiben, in dem sie ihre besten Wünsche für den vollen Erfolg des Forums aussprachen und den Start des neuen Kooperationsmechanismus lobten.

In einer Grundsatzrede erklärte Zhao Yide, Sekretär des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) von Shaanxi und Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Shaanxi, dass die Provinz Shaanxi als Gastgeber des Forums die Zusammenarbeit und den Austausch mit Medienorganisationen aus verschiedenen Ländern weiter verstärken möchte, um größere Fortschritte in der Medienbranche zu erzielen und ein tieferes gegenseitiges Lernen zwischen den Zivilisationen zu fördern.