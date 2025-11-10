PAN GLOBAL DEFINIERT NEUES VMS-ZIEL MIT HOHER PRIORITÄT IM KÜRZLICH VERGEBENEN ESCACENA SOUTH

Feldbeobachtungen bestätigen eine Kupfermineralisierung an der Oberfläche entlang eines 1 Kilometer langen Trends, der mit einer großen, noch nicht untersuchten Schwerkraft- und Magnetanomalie zusammenfällt, was auf ein starkes Potenzial für eine VMS-artige Mineralisierung hindeutet.

VANCOUVER, British Columbia, 9. November 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen"") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, die Identifizierung eines neuen, hochprioritären vulkanogenen Massivsulfid-Ziels (VMS) im kürzlich zugeteilten Gebiet Escacena South im Süden Spaniens bekannt zu geben. Das neue Ziel wird durch historische Explorationsdaten und vorläufige Felduntersuchungen der ehemaligen Minenanlagen Trinidad und Carmen gestützt. Die Interpretation umfasst Informationen aus der öffentlichen Datenbank des spanischen geologischen Dienstes und unveröffentlichten Vermessungskarten von Exxon aus den 1980er Jahren.

„Historische Bergwerksanlagen, positive geochemische Oberflächenwerte und gleichzeitig auftretende große Schwerkraft- und Magnetanomalien sind allesamt starke Indikatoren für das Potenzial einer vulkanogenen Massivsulfidmineralisierung. Die historischen Bergwerke Trinidad und Carmen befinden sich im ersten zu untersuchenden Zielgebiet und sind eines von vielen neuen Zielen, die bewertet und mit weiteren Explorationen in Escacena South weiterverfolgt werden sollen", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global.

„Escacena South ist eines der letzten weitgehend unerforschten Gebiete des Iberischen Pyritgürtels und stellt eine bedeutende Erweiterung des Potenzials für neue VMS-Entdeckungen für das Unternehmen dar, mit zahlreichen großen Schwerkraftanomalien, die alle noch nicht durch Bohrungen untersucht wurden, in einem aktiven Bergbaugebiet", sagte Moody.

Escacena South: Ziel mit hohem Potenzial

Oberflächenbelege für eine Mineralisierung: Vorläufige Bodeninspektionen bestätigen halbmassive Sulfide auf Halden aus dem historischen Bergbau, Gossans und sichtbare Kupfermineralisierungen in den Minenanlagen entlang eines 1 km langen Ost-West-Trends in den Minenanlagen Trinidad und Carmen, die zuletzt in den 1940er Jahren für den Kupferabbau genutzt wurden.

Vorläufige Bodeninspektionen bestätigen halbmassive Sulfide auf Halden aus dem historischen Bergbau, Gossans und in den Minenanlagen Trinidad und Carmen, die zuletzt in den 1940er Jahren für den Kupferabbau genutzt wurden. Große ungetestete Anomalie: Die Überprüfung historischer geophysikalischer Datensätze zeigt eine zusammenfallende Schwerkrafts- und Magnetanomalie an, die sich 3,5 km entlang des Streichs , südlich der historischen Minenanlagen Trinidad und Carmen und westlich von La Romana erstreckt. Der stärkste Teil der Schwerkraftanomalie (>1 mGal) im Süden umfasst ein Gebiet von mehr als 1,5 km x 1 km unter einer flachen postmineralischen Abdeckung.

Die Überprüfung historischer geophysikalischer Datensätze zeigt eine , südlich der historischen Minenanlagen Trinidad und Carmen und westlich von La Romana erstreckt. Der stärkste Teil der Schwerkraftanomalie (>1 mGal) im Süden umfasst ein Gebiet von mehr als 1,5 km x 1 km unter einer flachen postmineralischen Abdeckung. Historische Höchstnoten: Die Ergebnisse der historischen Gesteinsproben umfassen bis zu 6,3 % Cu, 2,45 % Sn und 48,6 g/t Ag aus Gossans und bis zu 2,59 % Cu, 2,8 % Sn und 25 g/t Ag aus Bergbauhalden.*

Die Ergebnisse der historischen Gesteinsproben umfassen bis zu aus Gossans und bis zu aus Bergbauhalden.* Erweitertes Explorationspotenzial: Escacena South verdoppelt fast die Fläche des Projekts Escacena und umfasst mehrere ungetestete Schwerkraftanomalien , die in Größe und Ausma, ß der Anomalie ähnlich sind, die mit der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana des Unternehmens in Verbindung steht. Diese bieten Ziele für zukünftige Explorationen.

, die in Größe und Ausma, ß der Anomalie ähnlich sind, die mit der Kupfer-Zinn-Silber-Lagerstätte La Romana des Unternehmens in Verbindung steht. Diese bieten Ziele für zukünftige Explorationen. Nächste Schritte: Das Gebiet Trinidad und Carmen hat Priorität, um nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen so schnell wie möglich zur Bohrphase überzugehen. Die Überprüfung weiterer Ziele im Gebiet Escacena South ist noch im Gange.

*Schürfproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung. Weitere Informationen zur Geschichte des Projekts und zu den vom Unternehmen erworbenen technischen Informationen finden Sie in der Medienmitteilung des Unternehmens vom 2. Oktober 2025 .