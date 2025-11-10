Internationale Konferenz für Bergtourismus und Outdoorsport 2025 wird am 11. November eröffnet

Die Konferenz wird von der IMTA ausgerichtet und vom Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Guizhou, der Sportverwaltung der Provinz Guizhou, dem Amt für auswärtige Angelegenheiten der Provinz Guizhou, der Stadtregierung von Guiyang, der Guizhou Tourism Industry Development Group Co. und dem Guizhou International Cultural Science and Technological Exchange Center unterstützt. Die Bank of Guizhou fungiert als Sponsor der Konferenz.

GUIYANG, China, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Internationale Konferenz für Bergtourismus und Outdoor-Sport (MTOS) 2025 wird am 11. November in Guiyang City, Provinz Guizhou, China, eröffnet. Unter dem Motto „Integration von Kultur, Tourismus und Sport für ein qualitativ hochwertiges Leben" wird die Konferenz eine Reihe von Veranstaltungen anbieten, darunter die Jahreskonferenz der Internationalen Bergtourismus-Allianz (IMTA), die Internationale Konferenz zur Förderung des Bergtourismus, eine Exkursion zu den Tourismuszielen in den Bergen von Guizhou und die Ausstellung der Bank von Guizhou für Bergkultur, Tourismus und Outdoor-Sportausrüstung.

Als eine der wichtigsten Veranstaltungen ist die IMTA-Jahreskonferenz 2025 eine wichtige Austausch- und Kooperationsplattform für den Bergtourismussektor. Während der Konferenz werden die „IMTA 2025 Work Summary and 2026 Priorities" vorgestellt, die Sonderpublikation Innovation in Mountain Tourism and Community Co-development veröffentlicht und die Ernennungen für die zweite Gruppe der „World Famous Tourism Mountains" und der „International Mountain Hiking Tourism Demonstration Routes" bekannt gegeben. Darüber hinaus werden für neue IMTA-Mitglieder Zertifikate ausgestellt.

Die Internationale Konferenz zur Förderung des Bergtourismus 2025 steht unter dem Motto „Promote Mountain Prosperity and Create Shared Brilliance" (Förderung des Wohlstands in den Bergen und Schaffung eines gemeinsamen Glanzes) und bringt Vertreter von Tourismusbehörden verschiedener Länder, Botschaften und Konsulaten in China, Organisationen für das Management von Bergtourismusdestinationen und tourismusbezogenen Unternehmen zusammen. Es werden Einblicke in die Entwicklung von Bergtourismusdestinationen gegeben, Erfahrungen beim Aufbau von „Weltklasse-Bergtourismusdestinationen" ausgetauscht und Erfolge im nachhaltigen Bergtourismus vorgestellt. Der Research Report on Strategies for Developing Guizhou's Inbound Tourism Market Targeting Key Countries in the Asia-Pacific Region wird ebenfalls während der Sitzung veröffentlicht.

Die „Bank of Guizhou - Mountain Culture, Tourism and Outdoor Sport Equipment Exhibition", die exklusiv von der Bank of Guizhou veranstaltet wird, präsentiert fotografische Werke zum Thema „Life Amid the Earth's Folds" (Leben inmitten der Falten der Erde) sowie besondere kulturelle Tourismusprodukte und innovative Outdoor-Sportausrüstung. Die Ausstellung soll die vielfältige Anziehungskraft des Bergtourismus hervorheben, das Konzept „Hochwertiges Leben" verkörpern und den Besuchern ein multidimensionales Erlebnis bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817058/image.jpg

