Biban Forum 2025 schließt in Riad mit Vereinbarungen im Wert von über 10,1 Mrd. USD und einer weltweiten Rekordbeteiligung ab

Das Forum stand unter dem Motto „Global Destination for Opportunities" (übersetzt: Globaler Ort für Möglichkeiten) und zog mehr als 100 000 Teilnehmer aus 113 Ländern an und brachte Unternehmer, Investoren, politische Entscheidungsträger sowie Wirtschaftsführende aus aller Welt zusammen. An vier Tagen wurden auf dem Biban Forum Absichtserklärungen und Vereinbarungen im Wert von über 10,1 Mrd. USD unterzeichnet, die den Aufstieg Saudi-Arabiens zu einem führenden Standort für Innovation, Investitionen und unternehmerisches Wachstum unterstreichen.

RIAD, Saudi-Arabien, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen (Monsha'at) hat das Biban-Forum 2025, Saudi-Arabiens Vorzeigeveranstaltung für Unternehmer, Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), abgeschlossen. Die Veranstaltung fand vom 5. bis 8. November im Riyadh Front Exhibition & Conference Center statt.

Die diesjährige Ausgabe bot eine außergewöhnliche Auswahl internationaler Redner und Vordenker, darunter Ricardo Kaká, die Fußballlegende, die zum Unternehmer und Investor wurde, und Simon Squibb, der bekannte Serienunternehmer und Verfechter für die Stärkung von Start-ups. In ihren Vorträgen vermittelten sie den Zuhörern Einblicke in die Themen Leidenschaft und Zielsetzung, Investitionen in Innovation sowie den Aufbau von Unternehmen, die nachhaltiges Wachstum sowie positiven sozialen Einfluss fördern.

Biban 2025 diente als globaler Marktplatz für Möglichkeiten und präsentierte mehr als 10 000 Investitionsmöglichkeiten aus dem öffentlichen und privaten Sektor, um Unternehmern zu helfen, ihre Reichweite zu vergrößern, Finanzmittel zu gewinnen sowie strategische Partnerschaften zu schließen. Die „Startup Door" bot 1021 Startups aus 66 Ländern die Möglichkeit, ihre Projekte zu präsentieren, mit Investoren in Kontakt zu treten und potenzielle Partner zu finden, was die Position der Biban als führendes globales Zentrum für Unternehmertum weiter stärkt.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Investoren-Arena, ein spezieller Raum, der den direkten Dialog sowie die Geschäftsanbahnung zwischen Investoren und Start-ups ermöglichte. Das Forum bot außerdem eine Pitching-Bühne, auf der Unternehmer aus aller Welt ihre Ideen einem internationalen Publikum sowie Investoren vorstellten und damit die Innovation und Kreativität präsentierten, welche die Zukunft des Unternehmertums prägen.

Ein weiterer Höhepunkt waren die „Entrepreneurship World Cup Global Finals", bei denen führende Start-ups aus aller Welt zusammenkamen, um weltweit Anerkennung und einen Preisfonds von 1,5 Mio. USD zu gewinnen. Die „Swijin AG" wurde als Gewinner der Ausgabe 2025 bekannt gegeben, was einen Meilenstein in einem der größten und renommiertesten Unternehmerwettbewerbe der Welt darstellt.

Die Errungenschaften der Biban 2025 – von milliardenschweren Partnerschaften und weltweiter Beteiligung bis hin zum Engagement von Rednern und Innovatoren von Weltrang – spiegeln die zunehmenden Fortschritte des Königreichs bei der Stärkung des Privatsektors, der Förderung von Innovationen und der Positionierung Saudi-Arabiens als globaler Standort für Chancen wider.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2817985/Biban_Forum.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/biban-forum-2025-schlieWt-in-riad-mit-vereinbarungen-im-wert-von-uber-10-1-mrd-usd-und-einer-weltweiten-rekordbeteiligung-ab-302609676.html