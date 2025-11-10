    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Situation der Koalition

    • Koalition als "Arbeitskoalition" geplant, Probleme tief.
    • Abhängigkeiten und Versäumnisse seit 30 Jahren.
    • Überheblichkeit gegenüber Scholz-Regierung unangebracht.

    LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Situation der Koalition

    Eine "Arbeitskoalition" wollte man sein, "einfach mal machen", erklärte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zum Credo der Bundesregierung. Die Probleme würden sich schon erledigen, wenn Deutschland nur wieder vernünftig regiert wird. Das war das zentrale Versprechen. Die Probleme gehen aber viel tiefer. Die Abhängigkeit von russischem Gas und amerikanischem Militär, das Wegbrechen ausländischer Absatzmärkte, überbordende Bürokratie, eine kaputtgesparte Bundeswehr und teure Sozialsysteme: All das geht auf Versäumnisse der letzten 30 Jahre zurück. Das lässt sich nicht mal eben wegregieren. Selbst wenn man, anders als die Ampel, Zugriff auf ein Sondervermögen und erleichterte Schuldenregeln hat. Die Überheblichkeit gegenüber der Scholz-Regierung war immer schon unangebracht./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

