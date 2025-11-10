    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu Wirtschaftspolitik/Bundesregierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Ludwig-Erhard-Büste kehrt ins Ministerium zurück.
    • Rückkehr könnte mehr Symbolik als Reform sein.
    • Geist der Sozialen Marktwirtschaft kaum spürbar.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wirtschaftspolitik/Bundesregierung:

    Am Montag kehrt die Ludwig-Erhard-Büste ins Bundeswirtschaftsministerium zurück. Dort stand sie 15 Jahre, bevor sie der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck an den Stifter zurückgeben musste, der von Habecks Politik überhaupt nichts hielt. (.) Auch jetzt steht zu befürchten, dass die Rückkehr Erhards mehr Kulisse als Kurskorrektur ist. Denn der Geist der Sozialen Marktwirtschaft, den Erhard prägte, ist in der Bundesregierung kaum mehr spürbar. (.) Reiche mag ordnungspolitische Prinzipien hochhalten, doch sie steht einer Koalition gegenüber, die die Nase rümpft, wenn sie die Wahrheit zur Lage bei der Rente oder im Arbeitsmarkt ausspricht. Die Koalition ist da anders unterwegs: Sondervermögen, die als Verschiebebahnhof genutzt werden, milliardenschwere Rentenpakete, am Strommarkt wird Wettbewerb nur noch simuliert. Alles Konstruktionen, von denen Erhard nichts gehalten hätte. So funktioniert Marktwirtschaft nicht./yyzz/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu Wirtschaftspolitik/Bundesregierung "Handelsblatt" zu Wirtschaftspolitik/Bundesregierung: Am Montag kehrt die Ludwig-Erhard-Büste ins Bundeswirtschaftsministerium zurück. Dort stand sie 15 Jahre, bevor sie der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck an den Stifter zurückgeben …