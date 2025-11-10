    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/COP30

    • Kanzler wertet Klimakonferenz durch Besuch auf
    • Gelder für neuen Regenwaldfonds zugesagt
    • Merz zögert, Wählern Kurswechsel zu präsentieren

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Merz/COP30

    Der Kanzler hat die Weltklimakonferenz durch seinen Besuch aufgewertet, hat Gelder für einen neuen Regenwaldfonds zugesagt. Das ist mehr als "nur" ein Statement für Multilateralismus, als das Merz' Umfeld es verkaufen möchte. Man kann es auch als sehr verschämte, da innenpolitisch riskante Kurskorrektur deuten. Denn die deutsche Wirtschaft hat mittelfristig mit fossilen Retro-Träumen wenig zu gewinnen. Hingegen könnte sie profitieren, wenn Investitionen nicht mehr in Öl- und Gasländer, sondern in neue Technologien fließen. Das dürfte Merz bewusst sein - er wagt nur nicht, seinen Wählern auch noch diesen Sinneswandel zuzumuten./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

