    Pressestimme

    'Lausitzer Rundschau' zur Videosprechstunde

    Für Sie zusammengefasst
    • Videosprechstunden im Supermarkt: ungewöhnlich, aber nötig.
    • Etablierte Anbieter skeptisch wegen Geschäftsmodellen.
    • Patientenakzeptanz und Finanzierungsfragen ungewiss.

    COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Videosprechstunde:

    Ja, es vermag erst einmal merkwürdig anmuten, wenn man in einem Supermarkt gesundheitliche Probleme bespricht - mit einem Arzt per Video und in Anwesenheit einer medizinischen Fachkraft, die auch kleinere Untersuchungen vornehmen kann. Doch so abwegig ist das alles gar nicht. Das Gesundheitswesen muss sich verändern. Wenn Drogerien jetzt Medikamente anbieten und Supermärkte Videosprechstunden, stößt das bei etablierten Leistungserbringern verständlicherweise auf viel Skepsis, sind doch ihre Geschäftsmodelle betroffen. Und dass die Patienten, um die es ja letztlich vor allem gehen sollte, solche Angebote wirklich annehmen, ist nicht ausgemacht. Und auch wenn das Interesse groß wäre, hieße das noch nicht, dass sich das in den bisherigen Finanzierungsstrukturen trägt. Viel Konjunktiv also. Doch nötig sind solche Versuche allemal./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
