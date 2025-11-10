Pressestimme
'Augsburger Allgemeine' zu einem Jahr Ampel-Aus
- Merz kann Versprechen einer ruhigen Regierung nicht halten.
- Streitigkeiten bleiben trotz Ampel-Aus weiterhin bestehen.
- Koalitionspartner schwächen sich durch eigene Geländegewinne.
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu einem Jahr Ampel-Aus:
Aber das Hauptproblem bleibt, dass Merz sein Versprechen einer geräuschlosen Regierung nicht einlösen konnte. Gestritten wird ebenso viel wie zur Ampelzeit. Das Problem: Wer Geländegewinne bei den eigenen Wählern auf dem Rücken des Koalitionspartners einfahren möchte, schwächt sich am Ende selbst. Das haben FDP und Grüne nie verstanden. Und Schwarz-Rot hat daraus nicht gelernt./yyzz/DP/mis
