    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zu einem Jahr Ampel-Aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz kann Versprechen einer ruhigen Regierung nicht halten.
    • Streitigkeiten bleiben trotz Ampel-Aus weiterhin bestehen.
    • Koalitionspartner schwächen sich durch eigene Geländegewinne.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu einem Jahr Ampel-Aus:

    Aber das Hauptproblem bleibt, dass Merz sein Versprechen einer geräuschlosen Regierung nicht einlösen konnte. Gestritten wird ebenso viel wie zur Ampelzeit. Das Problem: Wer Geländegewinne bei den eigenen Wählern auf dem Rücken des Koalitionspartners einfahren möchte, schwächt sich am Ende selbst. Das haben FDP und Grüne nie verstanden. Und Schwarz-Rot hat daraus nicht gelernt./yyzz/DP/mis



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zu einem Jahr Ampel-Aus "Augsburger Allgemeine" zu einem Jahr Ampel-Aus: Aber das Hauptproblem bleibt, dass Merz sein Versprechen einer geräuschlosen Regierung nicht einlösen konnte. Gestritten wird ebenso viel wie zur Ampelzeit. Das Problem: Wer Geländegewinne bei den …