    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Nürnberger Zeitung' zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht

    Für Sie zusammengefasst
    • Musks Macht als Monopolist ist besorgniserregend.
    • Abhängigkeit von Tech-Giganten beeinflusst Kommunikation.
    • Politische Einflussnahme könnte Informationsfluss gefährden.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht:

    Nicht Musks Reichtum ist ein Grund zur Sorge, sondern die damit verbundene Macht von Monopolisten. Und unsere Abhängigkeit von ihnen: Ohne Microsoft, Facebook, Google, Apple und auch X sähe unsere Kommunikation ganz anders aus. Die US-Tech-Giganten halten unseren Informationsfluss mit am Laufen. Was, wenn sie das mal nicht mehr tun - aus politischen Gründen? Oder wenn sie, was sich etwa bei X schon deutlich abzeichnet, ihre Macht für politische Beeinflussung nutzen?/yyzz/DP/mis



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Nürnberger Zeitung' zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht "Nürnberger Zeitung" zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht: Nicht Musks Reichtum ist ein Grund zur Sorge, sondern die damit verbundene Macht von Monopolisten. Und unsere Abhängigkeit von ihnen: Ohne Microsoft, Facebook, Google, Apple und …