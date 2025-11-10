NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Elon Musk und seiner gefährlichen Macht:

Nicht Musks Reichtum ist ein Grund zur Sorge, sondern die damit verbundene Macht von Monopolisten. Und unsere Abhängigkeit von ihnen: Ohne Microsoft, Facebook, Google, Apple und auch X sähe unsere Kommunikation ganz anders aus. Die US-Tech-Giganten halten unseren Informationsfluss mit am Laufen. Was, wenn sie das mal nicht mehr tun - aus politischen Gründen? Oder wenn sie, was sich etwa bei X schon deutlich abzeichnet, ihre Macht für politische Beeinflussung nutzen?




