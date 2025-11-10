    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul besucht Bolivien - Lithium wichtiges Thema

    Für Sie zusammengefasst
    • Außenminister Wadephul trifft neue bolivianische Regierung.
    • Gespräche mit Präsident Paz und Wirtschaftsvertretern.
    • Fokus auf Lithium und Diversifizierung deutscher Lieferketten.

    SANTA CRUZ/BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul trifft sich an diesem Montag in Bolivien mit Vertretern der neugewählten Regierung. In Santa Cruz will der CDU-Politiker mit dem als moderatem Reformer geltenden Präsidenten Rodrigo Paz Pereira sprechen. Neben einem Gespräch mit Außenminister Fernando Hugo Aramayo ist auch ein Treffen mit dem Gouverneur der Region Santa Cruz geplant. Die Stadt im Südosten Boliviens liegt etwa 550 Kilometer östlich des Regierungssitzes La Paz.

    Wadephul will sich auch mit Wirtschaftsvertretern treffen. Die Bundesregierung strebt nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes einen Ausbau der Partnerschaft mit dem rohstoffreichen Land an. Es geht etwa um das für die Energiewende wichtige Lithium, das zur Batterieproduktion benötigt wird. Die Partnerschaft sei deswegen auch ein wichtiger Baustein für die Diversifizierung der deutschen Lieferketten, sagte der Sprecher.

    Neue Regierung mit Herausforderung durch Wirtschaftskrise

    Boliviens neuer Präsident Paz von der christdemokratischen Partei hatte im Oktober eine Stichwahl gewonnen. Die Wahl beendet eine fast zwei Jahrzehnte währende Ära linker Regierungen, die lange vom Machtkampf zwischen Ex-Präsident Evo Morales und dem scheidenden Staatschef Luis Arce von der linken Partei "Movimiento al Socialismo" (MAS) geprägt war. Paz ist mit erheblichen Herausforderungen wie einer Wirtschaftskrise konfrontiert. Der Binnenstaat, der ungefähr dreimal so groß wie Deutschland ist, aber nur etwa zwölf Millionen Einwohner hat, zählt zu den ärmsten Ländern Südamerikas./bk/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul besucht Bolivien - Lithium wichtiges Thema Außenminister Johann Wadephul trifft sich an diesem Montag in Bolivien mit Vertretern der neugewählten Regierung. In Santa Cruz will der CDU-Politiker mit dem als moderatem Reformer geltenden Präsidenten Rodrigo Paz Pereira sprechen. Neben einem …