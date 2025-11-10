Dax bleibt angeschlagen - Bilanzsaison bleibt im Fokus

Bei einigen Investoren wüchsen die Sorgen über den großen Liquiditätshunger der mächtigen KI-Unternehmen, schrieb Analyst André Sadowsky von der Commerzbank. Anleger würden hinterfragen, ob sich die gewaltigen Investitionen auch als so profitabel erweisen werden, dass sie die aktuellen Kursniveaus rechtfertigen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im charttechnisch angeschlagenen Dax steht in der neuen Börsenwoche hinter einer von Anlegern erhofften Erholung auf über 24.000 Punkte ein großes Fragezeichen. Dem Index, der jüngst den Kontakt zur runden Marke etwas verloren hat, dürfte weiter Gegenwind drohen, sollten positive Impulse von der auslaufenden Berichtssaison ausbleiben und die Fantasie hinsichtlich des KI-Booms insbesondere in den USA weiter nachlassen.

In der Berichtssaison dürfte es in den kommenden Tagen einmal mehr nicht nur darauf ankommen, dass die Unternehmen im abgelaufenen Quartal positiv abgeschnitten haben und optimistische Prognosen geben, sondern die Erwartungen am Markt übertreffen. Andernfalls könnten gerade bei in diesem Jahr gut gelaufenen Papieren erneut Gewinnmitnahmen belasten.

Die Aktien-Experten der Landesbank Helaba merken an, dass in der Bilanzsaison in den USA die Unternehmen überwiegend positiv überrascht hätten, während in Deutschland die Unternehmensgewinne schwächer ausgefallen seien. Die Ergebnisverbesserungen hätten angesichts der hohen Unternehmensbewertungen für weitere Kurssteigerungen nicht ausgereicht.

Aus dem Dax öffnen in der neuen Börsenwoche zahlreiche Unternehmen die Bücher. Den Start machen Rückversicherer, am Montag zunächst Hannover Rück , am Dienstag Munich Re . Ebenfalls am Dienstag berichtet die Porsche Automobil Holding . Am Mittwoch folgen mit RWE und Eon zwei Versorger. Auch der Chemikalienhänlder Brenntag , der Chiphersteller Infineon und der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer legen zur Wochenmitte die Zahlen für das dritte Quartal vor.

Die Deutsche Telekom , Siemens sowie der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA sind am Donnerstag an der Reihe. Die Quartalsbilanzen des Energietechnik-Unternehmens Siemens Energy und des Versicherers Allianz vervollständigen das Tableau am Freitag.

Die Veröffentlichung wichtiger US-Makrodaten - auf der Agenda stehen eigentlich am Donnerstag die Verbraucherpreise sowie am Freitag die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise - bleibt erneut abzuwarten. Wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden werden derzeit keine Konjunkturdaten veröffentlicht. Der sogenannte Shutdown dauert seit 1. Oktober an - so lange wie noch nie in der US-Geschichte.

Ohne diese auch für die Börse wichtigen Konjunkturdaten tappen Anleger im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt weiter im Dunkeln. Der Investitionsneigung ist dies abträglich - und es kann mit dazu beitragen, dass der weiter erhofften Jahresendrally endgültig der Stecker gezogen wird./ajx/ag/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 353,8 auf Lang & Schwarz (09. November 2025, 19:01 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -1,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,96 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 134,34 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +29,99 %/+59,70 % bedeutet.



