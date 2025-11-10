Drohnen über Kernkraftwerk in Belgien gesichtet

Zuvor waren den Angaben zufolge auch am Flughafen Lüttich erneut mehrere Drohnen gesichtet worden. Der Flugverkehr wurde daraufhin am Abend für eine knappe Stunde ausgesetzt.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Erneut sind in Belgien Drohnen über kritischer Infrastruktur gesichtet worden - dieses Mal über einem Kernkraftwerk in der Nähe von Antwerpen. Dies habe keine Auswirkungen auf die Aktivität des Kraftwerks Doel gehabt, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Abend unter Berufung auf den Betreiber Engie . Insgesamt seien drei Drohnen gesichtet worden. Die Polizei wollte sich laut Belga nicht zu dem Vorfall äußern.

Zuletzt waren in Belgien mehrfach Drohnen gesichtet worden, unter anderem bei der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an denen US-Atomwaffen lagern. Auch an den Flughäfen Brüssel und Lüttich war zuletzt wegen Drohnensichtungen zeitweise der Verkehr eingestellt worden.

Das deutsche Verteidigungsministerium hatte vergangene Woche mitgeteilt, die Bundeswehr unterstütze Belgien bei der Drohnenabwehr. Belgien habe die Unterstützung beantragt./hme/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 21,23 auf Lang & Schwarz (09. November 2025, 18:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um +5,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,71 %. Die Marktkapitalisierung von ENGIE bezifferte sich zuletzt auf 51,92 Mrd.. ENGIE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9100 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000Euro. Von den letzten 2 Analysten der ENGIE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von -6,21 %/-6,21 % bedeutet.



