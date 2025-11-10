BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat die schwarz-rote Bundesregierung aufgefordert, weniger zu streiten. Angesichts der hohen Umfragewerte der AfD erwarte er, "dass die Bundesregierung vernünftig und pragmatisch an der Lösung der Probleme arbeitet. Die aktuelle Bundesregierung streitet zu viel", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel".

Der Streit werde in unterschiedlichsten Richtungen geführt, und gefühlt werde "zu wenig an den Problemen dieses Landes gearbeitet", so Wegner weiter. Die gesamte Bundesregierung müsse sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Ein Kritikpunkt Wegners: die schlechte Wirtschaftslage. "Die wirtschaftliche Entwicklung muss uns alle mit Sorge umtreiben." Die Regierung müsse die Wirtschaft entlasten und den Industriestandort stärken, außerdem müsse mehr in Wissenschaft und Forschung investiert werden.