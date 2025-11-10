    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Erholungsversuch dank Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet erholt, steigt auf 23.912 Punkte.
    • Chartunterstützung bei 23.500 Punkten bleibt stabil.
    • US-Senat stimmt für Übergangsetat, Shutdown-Lösung.
    DAX-FLASH - Erholungsversuch dank Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwächeren Wochen dürfte der Dax am Montag klar erholt ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn circa anderthalb Prozent höher auf 23.912 Punkte.

    Damit scheint die Chartunterstützung im Bereich 23.500 Punkte ein weiteres Mal zu halten, und eine noch deutlichere Korrektur auszubremsen. Am Freitag war der Dax zeitweise bis auf 23.452 Punkte gefallen, bevor die Kursverluste letztlich etwas abschmolzen.

    Im dieses Mal ungewöhnlich langen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen.

    In der Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns hatten die US-Börsen im späten Handel bereits positiv reagiert. Der marktbreite S&P 500 hatte nach dem europäischen Handelsende sogar ins Plus gedreht./ag/zb




    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
