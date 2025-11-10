    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inka Health: Innovatives Rahmenwerk für Real-World Evidence vorgestellt

    Inka Health stellt ein innovatives Rahmenwerk vor, das die globale Nutzung medizinischer Daten revolutioniert und besonders bei seltenen Krankheiten neue Wege eröffnet.

    Inka Health: Innovatives Rahmenwerk für Real-World Evidence vorgestellt
    Foto: adobe.stock.com
    • Inka Health, eine Tochtergesellschaft von Onco-Innovations, hat ein Rahmenwerk zur Transportabilität von Real-World Evidence (RWE) veröffentlicht.
    • Der technische Primer, verfasst mit Experten von AstraZeneca Canada, behandelt die Anpassung medizinischer Erkenntnisse aus einem Land für die Verwendung in einem anderen Land.
    • Die drei Grundprinzipien für den grenzüberschreitenden Austausch von Daten sind Konsistenz, Positivität und bedingte Austauschbarkeit.
    • Der Primer beschreibt bewährte statistische Techniken, die in die SynoGraph-Plattform von Inka Health integriert sind, um Unterschiede in der Patientenpopulation zu berücksichtigen.
    • Diese Ansätze sind besonders wichtig für die Zulassung von Arzneimitteln bei seltenen Krankheiten, wo lokale Daten oft fehlen.
    • Inka Health nutzt KI-gestützte Analysemethoden, um die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren und die Bereitstellung innovativer Behandlungen zu beschleunigen.


    Onco-Innovations

    0,00 %
    +7,14 %
    +5,00 %
    -14,63 %
    +187,29 %
    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Inka Health: Innovatives Rahmenwerk für Real-World Evidence vorgestellt Inka Health stellt ein innovatives Rahmenwerk vor, das die globale Nutzung medizinischer Daten revolutioniert und besonders bei seltenen Krankheiten neue Wege eröffnet.