Inka Health: Innovatives Rahmenwerk für Real-World Evidence vorgestellt
Inka Health stellt ein innovatives Rahmenwerk vor, das die globale Nutzung medizinischer Daten revolutioniert und besonders bei seltenen Krankheiten neue Wege eröffnet.
Foto: adobe.stock.com
- Inka Health, eine Tochtergesellschaft von Onco-Innovations, hat ein Rahmenwerk zur Transportabilität von Real-World Evidence (RWE) veröffentlicht.
- Der technische Primer, verfasst mit Experten von AstraZeneca Canada, behandelt die Anpassung medizinischer Erkenntnisse aus einem Land für die Verwendung in einem anderen Land.
- Die drei Grundprinzipien für den grenzüberschreitenden Austausch von Daten sind Konsistenz, Positivität und bedingte Austauschbarkeit.
- Der Primer beschreibt bewährte statistische Techniken, die in die SynoGraph-Plattform von Inka Health integriert sind, um Unterschiede in der Patientenpopulation zu berücksichtigen.
- Diese Ansätze sind besonders wichtig für die Zulassung von Arzneimitteln bei seltenen Krankheiten, wo lokale Daten oft fehlen.
- Inka Health nutzt KI-gestützte Analysemethoden, um die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren und die Bereitstellung innovativer Behandlungen zu beschleunigen.
