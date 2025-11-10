BioNTech & Co. mit neuem Schwung und Momentum

Europa liegt bei Q3-Zahlen über den Erwartungen

In Europa haben mehr als die Hälfte der Unternehmen des STOXX 600 ihre Quartalszahlen vorgelegt: Die Gewinne stiegen im Schnitt um 4,7 Prozent. Rund 55 Prozent der Konzerne übertrafen die Gewinnschätzungen der Analysten. Die aggregierten Gewinne liegen bisher satte acht Prozent höher als prognostiziert. Mit den noch ausstehenden Berichten dürften sich das durchschnittliche Gewinn- und Umsatzwachstum noch etwas verbessern, so eine Analyse der Deutschen Bank. Das dürfte europäischen Aktien weiter Schwung für die Wintermonate geben.

USA: KI, KI, KI

In den USA haben ebenfalls schon mehr als die Hälfte der S&P-500-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht, die insgesamt fast drei Viertel der Index-Marktkapitalisierung ausmachen. Die Ergebnisse sind stark: Knapp 80 Prozent übertrafen die Umsatzprognosen, bei den Gewinnen sind es sogar über 80 Prozent.

Dabei setzt sich ein Trend fort: Die Hightech-Riesen wie unser Portfoliounternehmen Microsoft, Meta, Amazon & Co. zeigt eine noch nie dagewesene Investitionswelle in KI. Die führenden Konzerne haben ihre Ausgabenprognosen deutlich angehoben und planen zusammen Investitionen von über 380 Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr – ein Plus von 35 Prozent gegenüber 2024. Ziel ist der Ausbau der Infrastruktur, um die steigende Nachfrage nach KI-Diensten zu bedienen. Trotz steigender Gewinne und teils positiver Börsenreaktionen wächst aber die Skepsis über eine mögliche Überhitzung. Kritiker warnen vor einer Investitionsblase und stellen die realen Erträge und Ressourcenverfügbarkeit in Frage. Nun, hier muss man erst einmal abwarten, denn Big-Tech verdient Multi-Milliarden – und das Quartal für Quartal. Ob eine Blase entsteht, muss erst abgewartet werden.

Trendwende im Biotech-Sektor?

Einen ähnlichen Hype wie heute um KI hat es vor einigen Jahren auch um den Biotech-Bereich gegeben. Man erwartete Wunderdinge. Doch es hat sich gezeigt: Wunder dauern manchmal etwas länger. Doch ein Blick auf den Nasdaq Biotechnology Index zeigt, hier tut sich wieder was: ein Plus von rund 25 Prozent seit Jahresanfang! Aber es gibt gute Gründe dafür: Während Biotech-Aktien seit den US-Präsidentschaftswahlen bis Anfang April einen stetigen Rückgang verzeichneten, hat sich der Nasdaq Biotechnology Index vollständig von seinem Tiefstand erholt. Und Biotech-Aktien in der Entwicklungsphase sind seit dem 8. April 2025 sogar um über 75 Prozent gestiegen.